La estrella del pop estadounidense Billie Eilish estaba en medio de una emotiva interpretación de su canción 'What Was I Made For?' cuando fue golpeada en la cara por un collar arrojado desde el público, durante una presentación en Arizona el pasado viernes.

A pesar del incidente, la artista continuó cantando y tiró el complemento fuera del escenario.

GENTE? Durante a performance de "What Was I Made For?", ontem em Glendale, Billie Eilish foi atinginda por um colar. 😶 pic.twitter.com/oQRjTiFRjQ — 𝘽𝙄𝙇𝙇𝙄𝙀 𝙐𝙋𝘿𝘼𝙏𝙀𝙎 𝘽𝙍 🩵 (@billieupdatesBR) December 14, 2024