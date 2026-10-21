Boca logró una clasificación histórica a la final de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer por 3-1 a Vasco Da Gama en el estadio Maracaná. Con este resultado, el conjunto argentino revirtió la serie y selló un 3-2 en el marcador global, alcanzando su segunda victoria en el mítico escenario brasileño desde 1998.

El equipo visitante comenzó el encuentro con un ritmo intenso. A los tres minutos, Lautaro Di Lollo abrió el marcador mediante un cabezazo tras un córner ejecutado por Lautaro Blanco. La ventaja se amplió a los 33 minutos, cuando Miguel Merentiel definió con precisión tras una asistencia de Leonel Flores, dejando al equipo de Rodolfo Arruabarrena con una ventaja parcial de dos goles al finalizar la primera etapa.

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En el complemento, el local intentó reaccionar. A los 20 minutos, José Rodríguez descontó para el conjunto brasileño con un remate rasante. Cuando el partido parecía encaminarse a un resultado que favorecía el desarrollo global, apareció el talento de Leandro Paredes. A los 42 minutos, el volante de la Selección argentina ejecutó un disparo potente que, tras una reacción fallida del arquero Leo Jardim, sentenció el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, Boca espera ahora por su rival en la final, que saldrá del enfrentamiento entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El partido decisivo se disputará el 21 de noviembre de 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia.