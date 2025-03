Según lo que algunos usuarios han comentado en redes sociales, además de cuestionar si el arma era de verdad, la situación de los robos en la capital se ha normalizado al punto de que ya ni los ciudadanos reaccionan en algunos casos, como se puede observar en la grabación

Los hechos de inseguridad no dan tregua en Bogotá, luego de que un ciudadano que se movilizaba en su patineta eléctrica por un puente peatonal cercano a la estación Polo de Transmilenio, fue asaltado por un hombre que, en apariencia, lo abordó con un arma de fuego.

Este caso se hizo viral en redes luego de conocerse la tarde del viernes 28 de febrero de 2025, pero lo que tiene aún más sorprendidos a algunos de los usuarios que han comentado el video es la reacción de los demás transeúntes que llegaron luego de lo sucedido, mostrándose indiferentes y faltos de empatía por lo que le acababa de ocurrirle a la víctima.

Puede interesarte

Como se puede ver en el video que compartió el usuario a través de su cuenta de TikTok (@user5224509805631), justo con la famosa canción del artista puertorriqueño Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de fondo, el hombre que iba a bordo de la patineta eléctrica se disponía a bajar por el último tramo del puente, cuándo luego de girar a la izquierda se encontró de frente con el ratero, que venía corriendo frente a él. Todo esto ocurrió mientras sacaba de su chaqueta el arma con el que lo intimidó.

“Hey no, no, tranquilo”, fueron las palabras que se alcanzan a escuchar por parte de la víctima del robo de su scooter, y que de inmediato le dio el vehículo impulsado con energía eléctrica al malhechor, que solo levantó el arma, y acto seguido lo guardó, se subió a la patineta del afectado, y emprendió la huida.

Como ocurre en muchos casos, los demás ciudadanos reaccionan y tratan de atrapar a los delincuentes, pero en este caso el ciudadano luego de ser hurtado, se queda sin poder reaccionar en la estructura, todo mientras un biciusuario pasa sin siquiera preguntarle nada. “Amigo me robaron igual mi scotter, lo lamento mucho, la gente que venía de atrás le da lo mismo que tristeza”, escribió uno de los internautas.

Los usuarios en redes sociales han dejado comentarios con opiniones divididas en el video, que en menos de 24 horas de haber sido compartido ya superó las 500.000 reproducciones en TikTok.

Uno de los puntos más preocupantes para algunos, es que se ha normalizado, además de los hurtos en algunos puntos de la ciudad (que se soportan cada semana con los videos que se conocen de hurtos, uno de esos ejemplos bajo la modalidad de atraco por motoladrones), es la recurrencia en cientos de mensajes, donde algunos ciudadanos piden que se haga “limpieza social”, dando a entender que no se sienten conformes con la reacción por parte de las autoridades, y esto se refleja en los casos de justicia por mano propia, donde los mismos transeúntes y vecinos intentan linchar a los bandidos antes de la llegada de la autoridad competente.

“Parce necesitamos Una Limpieza social urgente, la cuidad Lo pide a gritos, también tenemos derecho a armarnos y defendernos”, o “Me soñé con un par de camioneticas blancas polarizadas sin placas que salían a hacer limpieza social… y capaz que si llego a 10 mil likes. Hasta patrocino esa vuelta…”, fueron algunos de los mensajes que reflejaron su malestar por la situación de inseguridad, y por ende no verían con malos ojos realizar esto.

Pese a esto, las autoridades han sido tajantes en expresar que este tipo de actos puede conllevar a sanciones penales a quienes se vean involucrados en esta clase de casos.

Puede interesarte

Algunos cuestionaron que la víctima pudo haber reaccionado

De otro lado algunos de los ciudadanos y usuarios que comentaron el video en TikTok expresaron que el ciudadano pudo haber reaccionado al robo de su patineta eléctrica, debido a que varios detalles que se pueden observar en el arma, según las personas que tomaron esta posición, darían cuenta de que es falsa, de juguete, o simplemente no tenía carga.

“Si se fijan bien en el vídeo, la persona que te robo tiene el arma con el cañón recogido, o en pocas palabras, el arma es falsa, o está encasquillada y dañada o no tiene proyectiles en su interior”; “pero si la tenía descargada”; “pero no ven películas? tenía el cañón por fuera o sea no tenía balas; “no mano y lo peor es que lo intimidan con un arma que se nota que está hasta sin munición y falta de piezas jajajajajaja” fueron algunas de las personas que sentaron su posición.

Mientras que otro parcialidad reaccionó frente a esto. “Venga los que critican al man por dejarse robar, tienen la empatía en la suela del zapato verdad???” Este comentario recibió el apoyo de otros ciudadanos. “Parce, Lo Robaron con Una Pistola Sin balas o Dañada , No es de Risa , Investiguen Tal vez puedan evitar Uno Próximo”; “Más de un Rambo en los comentarios, la vida real es otra señores”; “¿Usted cree que en ese momento él se iba a dar cuenta de eso?” fueron algunos de los mensajes que reaccionaron por la forma en cómo algunos residentes en Bogotá habrían resuelto la situación.

“Arma de mentiras, pero el miedo no permite identificar”; “Si no es por los comentarios no me doy cuenta de lo del arma, o sea yo también hubiese entregado todo, uno en un momento de esos solo entra en shock y no hay tiempo de pensar”, fueron otros de los mensajes que mostraron algo de empatía frente a la situación que vivió el actor vial a bordo de su patineta eléctrica.