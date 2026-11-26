El crimen ocurrió el lunes 23 de noviembre, cuando Fernando interceptó a Simone en la puerta de su edificio, la amenazó con un cuchillo y la llevó al estacionamiento.

Las cámaras de seguridad registraron el crimen. En las imágenes, se lo ve agarrar a Simone del cuello y amenazarla con un cuchillo, que en un momento se le cae al piso.

Luego el hombre llevó a su ex detrás de una camioneta, donde la atacó varias veces. Finalmente, salió corriendo.

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A pesar de sus graves heridas, Simone logró arrastrarse hasta la escalera del edificio y pidió ayuda a los vecinos. Cuando llegó la policía, la encontraron consciente, con más de diez lesiones.

La mujer sufrió un paro cardíaco mientras era atendida y fue trasladada al Hospital Santa Marcelina, donde tuvo otros dos paros y fue sometida a cirugía, pero no sobrevivió.

Uma mulher de 49 anos que tinha medida protetiva contra o ex-namorado foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (23), na zona leste de São Paulo. O suspeito do feminicídio, Fernando Martins Santana, de 50 anos, foi encontrado morto horas depois em um motel na zona sul da capital. A vítima, identificada como Simone Maria Fernandes, foi esfaqueada mais de dez vezes na garagem do condomínio onde morava, no bairro Aricanduva. Câmeras de segurança do condomínio registraram a chegada do suspeito e o momento em que ele a ataca. Simone havia solicitado uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro na última sexta-feira (20), três dias antes do crime. — Portal Tela (@PortalTela) November 24, 2026

Apenas tres días antes del femicidio, Simone había acudido a la 5ª Comisaría de Defensa de la Mujer para denunciar a Fernando y pedir medidas de protección urgentes.

El caso fue registrado como femicidio por incumplimiento de medida de protección, aunque no se detalló cuándo fue concedida ni si el sospechoso había sido notificado.

La Policía Civil solicitó exámenes necroscópicos y toxicológicos para esclarecer la muerte de Fernando.

Tres días antes del asesinato, la víctima había denunciado a su expareja y pedido medidas de protección urgentes. El hombre escapó tras el ataque y horas después fue encontrado muerto en la habitación de un hotel.

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Fernando Martins Santana, de 50 años, mató a puñaladas a su exnovia Simone Maria Fernandes, de 49 años, y fue encontrado muerto horas después en la habitación de un hotel en el barrio de Ipiranga, en la zona sur de San Pablo, en Brasil.

Después del ataque, Fernando escapó en un auto negro. Según la policía, publicó una foto en el estado de WhatsApp con la frase “Me voy, hasta luego”.

Horas más tarde, fue encontrado muerto en una habitación del Motel Mustang.

En su auto, la policía secuestró dos cuchillos, uno con aparentes restos de sangre, ropa manchada y objetos vinculados a Simone.