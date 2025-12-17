Una mujer de 29 años, identificada como Ana Paula da Costa, fue detenida en la localidad brasileña de Cataguases, acusada de atacar a una mujer y secuestrar a una beba de 8 meses que vivía con su familia en el Morro da Providência, una de las zonas más humildes de Río de Janeiro.

El impactante episodio comenzó cuando Ana Paula contactó a Rosimere da Hora, la madre de la beba secuestrada, a través de las redes sociales.

La mujer le ofreció ayuda económica y donaciones de ropa para sus cinco hijos, sabiendo que la familia atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad.

Durante tres días seguidos, ambas mujeres se encontraron. El día del secuestro, Ana Paula le pidió a Rosimere que llevara los documentos de sus hijos para poder concretar la supuesta donación.

La mujer secuestró a una beba de ocho meses tras atacar su madre. (Foto: gentileza g1).

Horas después, la madre apareció con el 30% de su cuerpo quemado en la entrada del Parque União, en el Complejo de la Maré.

La investigación apunta a que Ana Paula intentó criar a la niña como si fuera su propia hija, luego de haber perdido un embarazo el año pasado.

La familia vivía en Morro da Providência, una de las zonas más humildes de Río de Janeiro. (Foto: captura de video Globo TV).

Las cámaras que revelaron el recorrido de la secuestradora

Al día siguiente, una cámara de seguridad de una estación de servicio registró a Ana Paula caminando con la beba en brazos y la hija mayor de Rosimere, de 7 años, a su lado.

Las imágenes muestran cómo se dirigieron a un local de comidas, donde la sospechosa permaneció cinco minutos. Luego, salió sola con la beba: la nena de 7 años quedó atrás.

Minutos después, la niña fue vista caminando sola al costado de la ruta. Vecinos la rescataron y quedó bajo la protección de los Servicios de Protección Infantil.

A Polícia Civil prendeu, em Minas Gerais, uma mulher que teria torturado uma mãe e sequestrado as duas filhas no Morro da Providência. #BalançoGeralRJ



📽️ Reprodução/Record Rio pic.twitter.com/cMzxTPJogG — Tino Junior (@tinojunior) December 16, 2025

Cinco días de angustia y un final con la beba a salvo

El caso mantuvo en vilo a la comunidad durante cinco días, hasta que la policía logró localizar a Ana Paula y a la beba en Cataguases, Minas Gerais. La mujer fue detenida por secuestro.

La investigación sigue abierta para determinar cómo se produjo el ataque a Rosimere y si hubo cómplices en el secuestro.