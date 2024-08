Un hombre fue detenido y acusado de femicidio tras atropellar tres veces con su auto y matar a su expareja en Brasilia. En el ataque también resultaron heridas la hija de la mujer y su madre.

La víctima fue identificada como Juliana Barboza Soares (34) y, según medios locales, volvía de celebrar su cumpleaños con su familia cuando ocurrió el ataque, el martes a las 23 en Gama, en las afueras de Brasilia. Barboza Soares murió en el instante, mientras que su hija de cinco años y su mamá fueron hospitalizadas.

Según indicaron fuentes de la causa, la mujer mayor se encuentra grave mientras que la nena está estable.

El femicida fue identificado como Wallison Felipe de Oliveira, de 29 años, y detenido horas después.

Testigos contaron que Juliana estaba celebrando su cumpleaños con su madre, su hija y sus amigas cuando su ex llegó y se quejó de que no lo habían invitado. Cuando las mujeres salieron del lugar, las atropelló con su auto.

El brutal ataque quedó grabado por una cámara de seguridad. En el video, se puede ver que tras chocar a las mujeres, De Oliveira se dio a la fuga en sentido contrario. Las víctimas intentaron levantarse y un testigo se acercó para ayudarlas, pero el auto regresó a gran velocidad y volvió a atropellar a dos de las tres mujeres.

Después de unos minutos, el conductor regresó, habló con un testigo y al salir, tomó otra curva, ingresó al carril donde estaban las víctimas, aceleró y, por tercera vez, atropelló a su ex.

“Imaginé que en ese momento era alguien que podía ayudar a las víctimas, pero me equivoqué. Aceleró el auto y, cuando me di cuenta, intenté sujetar a la nena, pero no había tiempo. La fuerza fue tan grande por parte del auto que los arrojó”, dijo un testigo al sitio g1.

Tras el hecho, De Olveira fue acusado de femicidio calificado y dos tentativas de homicidio calificado.

El femicida había sido denunciado por amenazas

Antes del crimen, el acusado ya había sido denunciado por amenazas por parte del exmarido de la mujer asesinada. “Tenía el perfil de una persona muy violenta. Me llamaba muchas veces de madrugada para amenazarme. Incluso registré un incidente de amenaza aquí en la Comisaría 14″, contó el hombre.

Allegados indicaron que la relación de Juliana y Wallison duró alrededor de dos años y estuvo marcada por peleas y episodios de violencia. Antônio Adonel Gomes afirmó que su exesposa llamó varias veces a la policía tras las amenazas de Wallison. “A veces Juliana tenía que llamar a la policía para atender situaciones en su casa, cuando él quería atacarla o apoderarse de su celular”, dijo el hombre.