Brenda Asnicar, conocida por su papel en Patito Feo, atraviesa uno de los momentos más dolorosos para cualquier amante de las mascotas: la pérdida de su compañero fiel. En los últimos días, la actriz sufrió la partida de su gato Bandido, quien tenía tan solo 9 años. Para ella, Bandido fue un apoyo incondicional en los momentos más difíciles, y devastada por su muerte, decidió compartir con sus seguidores el particular velorio que le organizó, recibiendo palabras de aliento de amigos y colegas.

Sosteniendo a su felino en brazos, Brenda le dedicó una canción entre lágrimas: "Hace unos días soñé que me pedías que te cantara cuando fuera tu momento de dejar tu cuerpo físico, y eso hice mientras te llenaba de amor". La actriz interpretó Everything's Harder, una canción que compuso junto a Agus Laudi, destacando cómo las letras ahora cobraban un nuevo significado al cantársela a Bandido, quien la había acompañado durante todo el proceso creativo.

En su posteo de Instagram, Brenda expresó lo profundo de su vínculo con Bandido: "Me diste todo tu amor y me acompañaste en mis momentos más oscuros. Siempre me enseñaste a no rendirme, sin importar lo difícil que fueran las circunstancias". Recordó un momento especial en el que, al verla llorar, su gato se acercó y le secó las lágrimas con su patita. "Ese día entendí lo especial que eras", escribió, destacando la conexión única que compartían.

Brenda también compartió lo difícil que será la vida sin su fiel compañero: "Voy a extrañarte en todo momento, desde escribir canciones hasta desayunar, porque tú y yo éramos uno. Aunque todo será más difícil sin ti, este dolor es la medida del amor profundo que me diste". En su emotiva despedida, agradeció a Bandido por enseñarle el significado del amor infinito y eterno, y cerró con un deseo: "Mi nuevo desafío será crear o encontrar la poesía que sea un hechizo para que vuelvas a mi vida, ojalá hasta el fin de mis días".