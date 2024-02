El ex delantero de Colón, Brian Fernández, hoy jugador de Almirante Brown, viajó con el plantel a Santa Fe pero todavía no está habilitado para jugar y por ese motivo no formó parte del equipo que eligió Rodrigo Alonso para enfrentar a los sabaleros, en el tercer partido de esta temporada de la Primera Nacional. En su cuenta de instagram publicó un video en pleno viaje y esta frase: “Colón, te extraño”.

En los últimos días, la comisión directiva rojinegra respondió lo solicitado por el síndico por la primera minoría. También solicitaron una reunión con el presidente Víctor Godano, que todavía no se llevó a cabo.

Más allá de los enfrentamientos entre sí, hay algunas particularidades que vinculan a Colón y Almirante Brown a través de la historia. Uno de ellos tiene que ver conque una de las mejores actuaciones de Almirante en el ascenso fue en 1972 y el arquero del equipo era José Luis Burtovoy, que fue arquero de la institución rojinegra en la década del 60. La “Polaca” había estado en Independiente, luego de atajar en Colón, luego pasó a Almirante Brown y en el 74 fue el arquero de Unión en el ascenso a Primera.

Otro dato tiene que ver con Pepe Canevari. Como jugador, integró el equipo de Colón que conquistó el primer ascenso en 1965 y el título de campeón de la B. Luego jugó en Almirante y en 1978 fue entrenador del equipo. Almirante, ese año, peleó el ascenso a la A, pero durante la competencia se produjo el fallecimiento de Néstor Canevari, producto de un cáncer fulminante.

El 11 de septiembre de 1978, con Almirante Brown como único puntero y máximo aspirante al título, se produjo en Ramos Mejía el fallecimiento de Canevari. Familiares y amigos estaban al tanto de su enfermedad, pero ninguno imaginaba que fuera a partir tan pronto: tenía apenas 35 años. Los jugadores, varios de los cuales habían compartido plantel con Pepe, sintieron el impacto. Y les costó recuperar ese nivel que los había encumbrado en las posiciones. Faltando cinco fechas, llevaban tres puntos de ventaja sobre Ferro (el partido ganado sumaba de a dos). En esa parte final, Almirante no ganó un solo partido y esto despertó un manto de sospecha en la institución de La Matanza.

Colón volverá a jugar como local por la cuarta fecha. Será el domingo que viene, a las 20, cuando reciba a Patronato de Paraná. Será la primera vez que a Colón no lo televisen, algo que seguramente ocurrirá cuando los sabaleros viajen a Río Cuarto para enfrentar a Estudiantes, por la quinta fecha del certamen.

Los jugadores de Almirante Brown recorrieron el campo de juego faltando una hora y media para el inicio del partido. La mayoría se sacó fotografías y algunos hasta se conectaron por video llamadas con sus familiares. Para muchos de estos jugadores, es la primera vez que visitan un estadio realmente de Primera División como es el sabalero.

En este partido se sostuvo la orden de permitir que solamente la barra que se ubica en el sector norte (la denominada “Los de siempre”) pueda ingresar con banderas y elementos de percusión. La otra (“La negrada”) se ubicó en el sector sur pero sin que puedan entrar con banderas. “Nosotros no vamos a permitir dos barras”, dijo Fernando Peverengo, que desde temprano estuvo en el estadio. También dijo que va a acompañar si es que la decisión de los dirigentes de Colón es la de permitir la llegada de visitantes en algún partido.