La cantante y actriz Britney Spears compartió en redes sociales una imagen completamente desnuda. El posteo está acompañado de un texto en el que detalla los difíciles momentos que atravesó y cómo es su presente en recuperacón.

“Somos tan frágiles y humanos, los años más difíciles de mi vida fueron cuando mis dos hijos se fueron durante tres años”, comienza el escrito de Britney. Y sigue: “Estaba tentada de llamar o de enviar mensajes de texto y recuerdo que mi secreto para sobrevivir era la negación y un montón de lágrimas”.

En la imagen cantante, de 43 años, se muestra desnuda y de espaldas a la cámara, usando sólo botas negras y un emoji de una rosa tapando su cola.



Sobre su recuperación, Spears señala: “Sé que me estoy curando porque tengo hambre otra vez como un niño o como un bebé. Tengo tanta hambre que me duele y cuando como es como si fuese la primera vez que como en mi vida”.

Respecto de sus vínculos, la llamada “princesa del pop” advierte que si bien “amaba mi casa" en ella "hubo demasiado abuso y traumas allí. Hoy doy gracias a Jesús por la comida. Me siento como si le dijera a otros «no»... Ser dueño de mi cuerpo... y dejándoles saber realmente de dónde soy”.