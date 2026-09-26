Un adolescente de Vista Alegre Sur, en Neuquén, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Castro Rendón tras sufrir una brutal golpiza. El ataque fue perpetrado por un grupo de al menos 10 personas en el playón deportivo del barrio Ruca Luhé.

Según la denuncia presentada por la madre de la víctima, Jorgelina, el conflicto comenzó cuando un joven llegó al lugar acompañado por dos mujeres, amenazó a Tiziano y comenzó a arrojarle piedras. La situación escaló cuando se sumaron más personas, identificadas por la familia como allegados al primer agresor. Los atacantes ingresaron al patio de la vivienda de la víctima, donde lo golpearon en distintas partes del cuerpo y le propinaron un ladrillazo en la cabeza.

La agresión cesó únicamente tras la intervención de un vecino que logró frenar el ataque y dispersar a los agresores. Jorgelina radicó la denuncia en la Comisaría N°49 y manifestó su preocupación por la falta de avances significativos en la causa, que fue caratulada como lesiones graves. “Terminó golpeado de un ladrillazo en la cabeza, a mi niño lo tengo en terapia. Estoy pidiendo justicia por él, necesito que la Justicia y la Policía nos ayude”.

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La mujer aseguró que no es la primera vez que la familia señalada como agresora protagoniza episodios de violencia y amenazas en la zona. Jorgelina describió a su hijo como un joven trabajador y deportista que soñaba con boxear y volver a jugar al fútbol con sus compañeros.

La Fiscalía de Actuación Genérica encabeza la investigación y ordenó diversas medidas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad y la identificación de los involucrados. Hasta el momento, solo una persona fue notificada por la Justicia. Ante esta situación, la madre convocó a una manifestación para este viernes 25 de septiembre en la Plaza Susana Teixé para exigir justicia.