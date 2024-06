Dos sujetos fuertemente armados perpetraron un violento asalto contra un cliente del Mercado de Productores y Abastecedores de Santa Fe, al que golpearon, le efectuaron unos tiros y despojaron de una millonaria suma de dinero en efectivo.

Del hecho se tuvo conocimiento minutos antes de las 14 cuando el sonido de disparos de arma de fuego alteró la zona del Parque Industrial Los Polígonos.

Según el testimonio de un testigo, dos hombres vestidos de negro fueron vistos corriendo hacia la ruta circunvalación en dirección a un country cercano, cuyo nombre no fue especificado.

El testigo informó que los hombres habían salido del parque industrial. En respuesta al aviso, se enviaron recursos policiales al lugar y se dio alerta a varias comisarías, incluyendo despachos en Santo Tomé y Esperanza.

Casi en simultáneo con esta situación, el oficial jefe del Destacamento del Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe, confirmó que se trataba de un robo.

Agregó que dos hombres armados asaltaron a un puestero, llevándose una caja y un maletín negro con tres cierres, conteniendo aproximadamente 20 millones de pesos y 9 mil dólares.

Los ladrones, de entre 30 y 35 años, escaparon a pie, saltando un tejido y corriendo hacia el oeste por la circunvalación.

La policía continúa con las investigaciones y el despliegue de operativos en la zona para dar con los responsables del atraco.

"Tierra de nadie"

"Lo que pasó fue tremendo. Lo más grave que ocurrió en toda la historia del Mercado", afirmó contundente María Teresa Ruta, ex directora y ex presidenta de la Cámara de Fruteros, en diálogo con este medio.

"Fueron dos delincuentes. Toco ocurrió en la parte de atrás del Mercado, la que da a Recreo. Ahí lo sorprendieron a este hombre cuando estaba bajando de su vehículo. Es un cliente histórico. Una persona muy querida. Su padre también trabajó con nosotros. Son todos oriundos de Rafaela".

"El hombre se resistió y ahí fue cuando los delincuentes efectuaron un par de tiros. Creo que fueron al aire para asustarlo. Después empezaron a pegarle culatazos en la cabeza hasta que les sacaron las llaves. Abrieron el baúl y se llevaron toda la plata".

"Después el cliente fue asistido en la enfermería que tenemos acá en el Mercado. Lo quisimos llevar al hospital pero el no quiso. Tengo miedo porque estaba muy shockeado", reveló

"Billetes nunca más"

Más adelante la dirigente expresó que "esto que pasó no obliga a un cambio drástico en la manera de trabajar. Ya no vamos a tener que manejar más dinero. Hablaremos con los bancos. Pero de ahora en adelante todo se hará por transferencia. Dinero en efectivo no va a haber más acá", sentenció.