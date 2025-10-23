Video
Brutal femicidio trans en Brasil: fue golpeada y pisoteada por su ex hasta la muerte
El brutal crimen de la activista Christina Maciel Oliveira ocurrió en plena calle y quedó registrado por una cámara de seguridad.
Un femicidio estremeció a la ciudad de Belo Horizonte y generó conmoción en toda la comunidad LGBT+: el lunes, Christina Maciel Oliveira, una mujer trans de 45 años y reconocida activista, fue asesinada a golpes por su exnovio en una calle muy transitada del barrio Venda Nova, en la zona norte de la capital de Minas Gerais.
Las cámaras de seguridad de un comercio registraron el momento en que Matheus Henrique Santos Rodrigues, de 24 años, atacó a Christina con una violencia extrema: la golpeó con puños, la tiró al piso y, ya indefensa, le dio múltiples patadas y pisotones en la cabeza.
Según la investigación, el agresor le pisó con fuerza nueve veces la cabeza, lo que resultó letal.
El ataque y la detención del acusado
El hecho ocurrió a plena luz del día y ante la mirada de testigos, que rápidamente llamaron a la policía y a una ambulancia. Christina aún tenía signos vitales cuando llegaron los médicos, pero murió antes de poder ser trasladada a un hospital.
La policía detuvo a Rodrigues en el lugar, minutos después del ataque. En su declaración, el joven confesó el crimen y dijo que no aceptaba el final de la relación. También admitió que la discusión se desató porque Christina le pidió que se fuera de la casa que compartían.
Un historial de violencia y la decisión de la Justicia
El martes, la Justicia de Minas Gerais convirtió la detención en prisión preventiva. El juez Leonardo Vieira Rocha Damasceno remarcó en su fallo la brutalidad del ataque: “El delito fue practicado en vía pública, a la luz del día, y la víctima fue agredida con golpes, derribada al suelo y, ya indefensa, fue blanco de múltiples pateadas y violentos pisotones en la cabeza, que le causaron la muerte”.
Rodrigues tiene antecedentes policiales por robo y hurto, y ya tenía una medida de restricción solicitada por otra mujer.
El dolor de la comunidad y el reclamo de justicia
El asesinato de Christina generó un fuerte repudio y dolor en organizaciones sociales y de derechos humanos. El Instituto Nenuca de Desarrollo Sostenible (Insea), del que la víctima formaba parte, expresó en redes: “Ella era muy amada, tenía sueños y fue inspiración para muchas personas. Su muerte no puede ser tratada como una estadística más: es el resultado directo de la negligencia social e institucional ante la vida y la dignidad de las personas trans”.
El caso reavivó el reclamo por mayor protección y políticas públicas para la comunidad trans en Brasil, uno de los países con más crímenes de odio contra personas transgénero en el mundo.