Durante 13 años, el ARMY (fandom) argentino imaginó cómo sería ese momento. Algunas personas comenzaron a seguir a BTS durante la adolescencia y llegaron a la primera noche del BTS World Tour Arirang convertidas en adultas; otras descubrieron sus canciones mucho después, pero compartieron la misma espera, la misma ansiedad y el mismo deseo de ver a los siete integrantes juntos en el país. Este miércoles, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook finalmente aparecieron sobre el escenario del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata y transformaron una espera largamente sostenida en una experiencia compartida por miles de personas.

Desde las primeras horas de la jornada, micros, combis, autos y transportes repletos de fanáticos avanzaron hacia La Plata desde distintos puntos de la Argentina. En el camino se repetían los colores rojo y negro, vinculados con la estética de Arirang, junto a prendas con los rostros de los integrantes, peluches inspirados en ellos, carteles, bolsos y accesorios preparados especialmente para la ocasión. Cada persona parecía llevar consigo una parte de la historia que había construido durante años junto a la banda.

La espera se convirtió en una celebración

Los cánticos aparecían entre las filas, los fanáticos intercambiaban freebies, como se conocen los recuerdos que preparan para regalar o compartir, y los abrazos surgían entre personas que muchas veces se veían por primera vez. También hubo conversaciones sobre las canciones esperadas, los integrantes favoritos y los momentos que cada uno soñaba con registrar. El recital todavía no había comenzado, pero el ARMY ya había creado su propia escena alrededor del estadio.

También llegaron seguidores desde Costa Rica, Ecuador y México, que viajaron especialmente para formar parte de la primera presentación de BTS en el país como grupo completo. En las filas se mezclaban distintos acentos, historias y edades, pero la música funcionaba como un punto de encuentro inmediato. No hacía falta explicar por qué se había viajado durante horas o por qué se había esperado desde la madrugada: todos entendían lo que significaba estar ahí.

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La jornada tuvo bajas temperaturas y algunos momentos de lluvia, pero quienes habían llegado temprano se mantuvieron en sus lugares con pilotos, camperas y bolsos cargados de regalos. Algunos buscaron refugio durante unos minutos, mientras otros continuaron cantando y compartiendo recuerdos bajo las gotas. La espera tenía un valor propio, como si cada hora frente al estadio formara parte del ritual previo al encuentro con BTS.

Desde la madrugada, las fanáticas comenzaron a acercarse para asegurarse un buen lugar y disfrutar cada instante. Había quienes se encontraban en el predio desde hacía varias horas y quienes llegaban con la expectativa de que el ingreso avanzara rápidamente. Las filas de los distintos sectores se fueron formando alrededor del estadio y, con ellas, aparecieron nuevas amistades, fotografías, intercambios y relatos sobre cómo cada persona había llegado hasta ese día.

"Fuera de joda, son el mejor público" Taehyung también se animó a hablar en español durante el show de BTS en Argentina. https://t.co/ASi4qayIoq https://t.co/NNJzqGcYH7 — Corta (@somoscorta) October 22, 2026

La noche tenía un significado particular porque era la primera visita de BTS a la Argentina como grupo completo. Jin ya había estado en el país en 2022, cuando participó junto a Coldplay en el estadio de River Plate, pero esta vez el encuentro era con los siete integrantes. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook llegaban juntos después de sus proyectos individuales y del cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Para el ARMY, ese regreso grupal tenía el peso de una nueva etapa.

A medida que las colas comenzaban a acortarse y el ingreso al estadio se hacía más cercano, la ansiedad aumentaba. La previa también tuvo un momento musical a cargo de la DJ Anitta B Queen, quien combinó música electrónica, cumbia y hasta canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La mezcla provocó una respuesta inmediata entre los fanáticos, que cantaron, bailaron y aprovecharon esos minutos para liberar parte de la tensión acumulada. El público ya estaba listo para recibir a la banda.

LOS BTS BIEN ARGENTOS. https://t.co/IsSgkgc4fc — Real Time (@RealTimeRating) October 22, 2026

A las 20, el cielo comenzó a oscurecer y las Army Bomb iluminaban las tribunas y el campo. Esos lightsticks se movían entre la multitud y construían una imagen que se volvía cada vez más visible a medida que avanzaba la noche. Algunos fanáticos todavía intercambiaban los últimos stickers y photocards, pero todo se detuvo cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de “Hooligan”, una de las canciones pertenecientes al último álbum de BTS, que también da nombre a la gira.

La reacción fue inmediata. Los gritos se elevaron desde todos los sectores, los teléfonos quedaron en alto y miles de personas empezaron a cantar mientras intentaban comprobar que el momento finalmente había llegado. Después de 13 años de espera, BTS estaba frente al público argentino, no en una pantalla ni en una transmisión, sino en el escenario del estadio de La Plata. La primera canción abrió una noche en la que cada movimiento de los integrantes tenía el peso de haber sido esperado durante mucho tiempo.

La puesta en escena combinó bailarines vestidos de negro, con una estética cercana a los ninjas, y otros vestidos de rojo, con capuchas que recordaban a monjes. La actitud desafiante del hip hop apareció en las canciones de esencia más rapera, mientras que el K-Pop aportó coreografías precisas y melodías capaces de atravesar el estadio. El escenario estaba rodeado por pantallas dispuestas como un cuadrilátero, que permitían que el público siguiera cada detalle desde las tribunas y el campo.

Desde la primera pausa, los integrantes buscaron acercarse a sus seguidores con algunas palabras en español. Jungkook fue uno de los primeros en dirigirse al público: “Es nuestra primera vez en Buenos Aires, así que hagamos que esta noche sea especial”. La frase provocó una reacción inmediata entre los fanáticos, que respondieron con gritos y con una nueva oleada de luces en las tribunas.

V también habló en español y puso la atención en las próximas fechas. “Si esta es la primera noche no me imagino lo que serían las siguientes noches, ¿están listos para una noche loca?”, preguntó. La respuesta del público fue una sucesión de gritos que pareció confirmar que la primera noche apenas estaba comenzando. La banda todavía no había avanzado demasiado en el repertorio, pero el estadio ya había alcanzado una intensidad difícil de contener.

J-Hope provocó una reacción particular al utilizar una expresión vinculada con el español rioplatense. “Che, Buenos Aires, siento que hoy la vamos a montar, esta noche confío en ustedes”, expresó con una sonrisa. El mensaje generó gritos en los tonos más altos y dejó en claro que el público valoraba cada intento de los integrantes por hablarle directamente en su idioma. No era solamente una cuestión de traducción: era una manera de acercarse.

La primera fecha de la banda incluyó “Aliens”, “They Don’t Know ’bout Us”, “Swim”, “Fake Love”, “Not Today”, además de “Butter” y “Dynamite”, entre otros de una selección de 23 temas. Las canciones fueron acompañadas por las voces de los fanáticos, que cantaron fragmentos completos en inglés y coreano. En cada tema, el público parecía saber exactamente cuándo levantar los brazos, cuándo mover las Army Bomb y cuándo dejar que los gritos ocuparan el lugar de la música.

Suga se lució con sus dotes artísticos bajo las luces del estadio (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

Cerca de las 21, Jungkook volvió a hablarle al estadio y buscó transmitirles a los fanáticos que todavía quedaba mucho por delante. “No vamos ni por la mitad, ¡no se cansen!”, comentó en español. La frase volvió a generar gritos y movimientos de los lightsticks, que rodearon a los artistas como un conjunto de estrellas en movimiento. La banda parecía sorprendida por la intensidad de la respuesta y el público, lejos de disminuir su energía, parecía tomar cada intervención como una invitación a continuar.

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando cinco de los siete integrantes decidieron lucir la camiseta de la selección argentina con el número 10. El gesto ocurrió durante “Come Over” y no había sido visto en las visitas del grupo a otros países. Las camisetas provocaron una reacción especial entre los fanáticos, que identificaron el vínculo con uno de los símbolos más fuertes del país. Y por su parte, Jimin y Jin eligieron looks inspirados en los colores de la bandera argentina y completaron una imagen que hizo crecer todavía más la emoción. El detalle no pasó inadvertido para el público, que respondió con gritos y celulares en alto.

Durante algunas pausas, las pantallas mostraron carteles y referencias preparados por el ARMY. Aparecieron guiños a Lionel Messi, el mate, los gauchos, canciones de La Joaqui, el Indio Solari, Boca Juniors y River Plate. La variedad de mensajes mostraba la intención de los fanáticos de presentarles a los integrantes distintos aspectos de la cultura argentina. Cada aparición en las pantallas era recibida con risas, aplausos o gritos.

En esta cita de la banda con sus fans había un detalle que se convirtió en otro protagonista de la noche. Las pantallas, que también tenían otra función: llevar a todo el estadio los primeros planos de los integrantes. La estructura en forma de cuadrilátero permitía que una mirada, una sonrisa o un movimiento llegaran incluso a los sectores más alejados. El show estaba construido alrededor de esos detalles ampliados, porque el público no quería perderse ninguna reacción de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Después de “Butter” y “Dynamite”, BTS le entregó al público argentino un regalo especial. Las canciones sorpresa de la primera noche fueron “Hold Me Tight” y “Dionysus”, pertenecientes a los álbumes The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 y Map of the Soul: Persona. La elección estuvo a cargo del DJ que acompaña al grupo, quien toma en cuenta las sugerencias del público de cada país. Y en el caso de Argentina, entre las canciones que también habían sido pedidas estaban “21st Century Girl”, “Ma City” y “Cypher Pt. 3”. Sin embargo, fueron “Hold Me Tight” y “Dionysus” las que finalmente sonaron en La Plata. La respuesta fue intensa: hubo alaridos, saltos, bailes sin pausa y un movimiento constante en el sector del campo. En medio de la euforia, Jimin pidió que los fanáticos tuvieran precaución para disfrutar del show sin que nadie resultara lastimado.

La conexión entre la banda y el público alcanzó otro nivel durante los discursos de los integrantes. En una pausa de reflexión, los siete artistas hablaron en español y coreano y se refirieron al tiempo que había pasado hasta su llegada. RM, cuyo nombre es Kim Nam-joon, expresó: “Por fin estamos acá, tardamos 13 años en llegar. Gracias por esperarnos con tanto amor, nunca voy a olvidar esta noche. Argentina son muy bonitos, los quiero mucho”.

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" “Por fin estamos acá, tardamos 13 años en llegar. Gracias por esperarnos con tanto amor, nunca voy a olvidar esta noche", expresó, emocionado, el rapero y cantautor (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

Las palabras de Nam-joon provocaron una nueva oleada de gritos. El cantante se encontraba sobre la plataforma 360°, ubicada en el escenario, y podía observar la reacción de las personas desde distintos sectores. Para quienes habían esperado desde la adolescencia o desde la adultez, la frase tenía un significado particular: los siete artistas estaban reconociendo esa espera y agradeciendo el amor que había sostenido al ARMY durante tantos años.

Jin también habló de su anterior visita a la Argentina. “¿Saben que ustedes son los mejores? Como sabrán, hace cuatro o cinco años más o menos estuve acá, como visita especial en el show de Coldplay. ¿Alguien estuvo en su concierto?”, expresó con la ayuda de un intérprete. “Recuerdo que esa vez me emocioné un montón y fueron lo mejor, y hoy me acuerdo también de esa noche. Todavía nos quedan pasado mañana y tres noches después, así que espero todo lo mejor de ustedes”, agregó. Su discurso unió la visita de 2022 con la presentación de BTS completo y provocó reacciones desde las tribunas y el campo.

Jungkook, en tanto, no pudo evitar referirse al volumen de los gritos. “Yo siempre pensé que fui más apasionado que las ARMY, pero hoy la verdad siento que un poco me ganaron las ARMY”, aseguró. “Es muy hermoso todo. Yo tengo mis auriculares, pero siento que sus gritos los atraviesan”, expresó mientras se quitaba uno de ellos para escuchar directamente el sonido del estadio. El gesto fue recibido con nuevos gritos y mostró hasta qué punto la respuesta del público había sorprendido a la banda.

Taehyung habló en español en el primero de los tres shows de BTS en el Estadio Único de La Plata

Suga dejó una frase que muchos fanáticos interpretaron como una promesa de regreso. “Es la primera vez acá en Argentina, pero son muchos más de lo que me imaginé. Nos faltan todavía dos veces, pero tengo este sentimiento de que vamos a venir más veces, no me dejan otra opción que venir otra vez”, expresó. Luego llegó el turno de Taehyung, conocido como V, que tuvo un tono especialmente argentino. “Primero, ¿por qué son tan apasionados? Por agradecimiento preparé un montón de cosas, pero por más que falle, sepan que lo hago de corazón”, dijo. Luego saludó al público: “ARMY Argentina, ¿cómo están? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó mucho?”.

V contó que, al llegar al país, le habían enseñado algunas expresiones en castellano y pidió permiso para probarlas. Entonces dijo: “Aguante ARMY”. Después agregó: “Fuera de joda, son el mejor público”. Antes de terminar, hizo una pregunta que volvió a generar gritos: “Si vuelvo a venir a Argentina, ¿me van a recibir así otra vez?”. Por su parte, Jimin volvió a referirse a la seguridad del público y al deseo de que todos pudieran disfrutar hasta el final. “Me parece que ustedes son lo mejor. Para que todos podamos ser felices y disfrutar hasta el final, lo más importante es que nadie salga lastimado hoy”, explicó. Luego agradeció las canciones que el ARMY había cantado junto a ellos: “Todas las canciones que cantaron con nosotros me llegaron al corazón y hoy estoy muy feliz”.

“Es muy hermoso todo. Yo tengo mis auriculares, pero siento que sus gritos los atraviesan”, comentó Jungkook ante el recibimiento del ARMY argentino en su primera fecha (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

El cierre llegó con “Please” e “Into the Sun”. Las luces de las Army Bomb cambiaron de color y las voces del público se elevaron para acompañar esas últimas canciones. Las letras no necesitaban traducción, porque habían sido aprendidas, repetidas y guardadas durante mucho tiempo por las personas que estaban en el estadio.

Cuando BTS comenzó a bajar del escenario, nadie parecía dispuesto a aceptar que la noche estaba terminando. Los fanáticos permanecieron en sus lugares, con el maquillaje corrido, los ojos llenos de lágrimas y los brazos extendidos hacia las pantallas. Algunos intentaban capturar con sus celulares los últimos avistamientos de los integrantes; otros se abrazaban con fuerza y trataban de compartir en voz alta lo que acababan de vivir.

El papel picado siguió flotando sobre el estadio mientras las luces comenzaban a encenderse. Aunque el escenario quedaba cada vez más vacío, muchas personas continuaron en el lugar, como si moverse implicara aceptar que el encuentro había terminado. Desde los asientos hasta en el campo se podían apreciar conversaciones entre lágrimas, abrazos fuertes y frases que intentaban explicar una emoción que había tardado 13 años en encontrar un lugar concreto.

La primera noche de BTS en la Argentina llegó a su fin, pero para el ARMY la experiencia no terminó cuando se apagaron las pantallas. El viernes 23 y el sábado 24 de octubre todavía quedaban dos presentaciones, aunque quienes estuvieron en el primer show ya se llevaban una escena que no iba a repetirse de la misma manera: la aparición de los siete integrantes frente a un público que los había esperado durante más de una década.

El ARMY argentino convirtió La Plata en una fiesta atravesada por el frío, la lluvia, los cánticos, los regalos, las camisetas y las luces. BTS llegó después de 13 años y encontró a una multitud que no solo conocía sus canciones, sino que también había construido una parte de su vida alrededor de ellas. Cuando RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se despidieron, quedó claro que la espera no había sido en vano: durante una noche, la distancia desapareció y la banda pudo comprobar, frente a sus ojos, hasta dónde podía llegar el amor y la pasión que caracteriza a los argentino.