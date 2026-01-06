Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 17° y la máxima sería de 31º, bajando a 27° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 80%, la presión de 1008.8 hPa, noreste este a 13 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes miércoles se esperan tormentas asiladas durante la mañana en Santa Fe. La mínima será de 20º y una máxima de 33º.

Para el jueves cielo mayormente cubierto durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvia en la jornada. La mínima será de 21º y una máxima de 31º.

Finalmente, el viernes se esperan tormentas aisladas en la mañana y la tarde/noche. La mínima será de 21º y una máxima de 26º.