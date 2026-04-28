El Servicio Meteorológico Nacional prevé un día con temperaturas bajas por la mañana y leve ascenso por la tarde. Se mantiene la estabilidad y continúa el buen tiempo en la región.

Este martes, la ciudad de Santa Fe transita una jornada con condiciones estables, cielo con nubosidad variable y temperaturas moderadas. Tras un amanecer frío, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 16°C, en un contexto sin lluvias y con vientos leves.

Durante la mañana, el cielo se presenta mayormente nublado, con temperaturas cercanas a los 11°C y viento muy débil del sector sudoeste. Hacia la tarde, las condiciones mejoran levemente con cielo algo nublado, una máxima prevista de 16°C y vientos rotando al norte entre 7 y 12 km/h, lo que favorece un ambiente más templado.

Puede interesarte

Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura en torno a los 14°C y sin cambios significativos en el viento. En toda la jornada, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, consolidando un escenario de estabilidad atmosférica.

La alta humedad registrada en las primeras horas, cercana al 95%, refuerza la sensación de frío matinal, aunque sin presencia de fenómenos como nieblas densas o lluvias.

Pronóstico extendido

El SMN para los próximos días anticipa un progresivo ascenso de las temperaturas y la continuidad del buen tiempo:

Miércoles: mínima de 9°C y máxima de 22°C. Jornada más templada, con condiciones estables y cielo parcialmente nublado.

Jueves: mínima de 10°C y máxima de 23°C. Se afianza el ascenso térmico, con tardes agradables y sin lluvias.

Viernes: mínima de 16°C y máxima de 23°C. Ambiente más cálido desde temprano, consolidando una tendencia otoñal templada.