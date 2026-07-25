Un presunto ladrón, de 36 años, fue asesinado al ser agredido a palazos en la cabeza, supuestamente al intentar perpetrar un asalto en una vivienda. El suceso se registró en el oeste de la Provincia de Buenos Aires y, por el crimen, los pesquisas policiales detuvieron a una mujer.

Voceros judiciales revelaron que el fallecido en el ilícito fue identificado, en forma oficial, como Omar Horacio Bourlot.

Según agregaron los informantes, el hecho comenzó el 4 de julio y se descubrió cuando los uniformados recibieron una denuncia, la cual hacía referencia a una persona que habría sido herida de bala en la calle 351 Bis, entre Los Claveles y Los Lotos, en la zona conocida de manera tradicional como Las Casitas, en el Barrio Santa Marta.

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Heridas de gravedad

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) hallaron al sujeto, a quien se lo debió conducir al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde finalmente perdió la vida luego de 17 días de agonía y tras padecer graves heridas en la región del cráneo.

A raíz de lo acontecido, los servidores públicos de la comisaría primera del distrito certificaron que el hombre, en compañía de un cómplice, habría tratado de llevar a cabo un asalto en un domicilio, oportunidad en que resultó atacado a palazos. En base a los datos aportados al sumario, los investigadores policiales apresaron a una joven, de 25 años, sindicada como la persona que golpeó al presunto malviviente.

Intervino en esta causa penal, que en un principio se había caratulado "Tentativa de homicidio y robo agravado por efracción" y que luego se recaratuló "Homicidio", la Unidad Funcional N° 10, perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que Bourlot era requerido como consecuencia de una orden de captura emitida el 12 de junio por "Desobediencia y amenazas", en un expediente tramitado por miembros de la Ayudantía Fiscal de la zona.