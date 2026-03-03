Dos personas quedaron atrapadas en el noveno piso de un edificio tras producirse un incendio en un departamento del barrio porteño de Belgrano, mientras que al menos 14 personas debieron ser evacuadas.

Según se supo, el siniestro se registró en el sexto piso del edificio ubicado en la calle Amenabar al 1700, entre José Hernández y La Pampa, y en el lugar trabajaba personal de Bomberos.

A su vez, la dueña de la vivienda sufrió una crisis de angustia y debió ser asistida por médicos del SAME, que concurrió al lugar con seis móviles.

En tanto, los brigadistas confirmaron que el foco ígneo fue controlado y se analizaba si los evacuados podían regresar a sus hogares.