Dos motochorros asesinaron a un trabajador, de 46 años, a quien agredieron a balazos para robarle una mochila, en un suceso registrado el viernes en el sur del conurbano bonaerense. A raíz de lo acontecido, los pesquisas policiales detuvieron a los criminales.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Darío Gabriel Mansilla.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 6.30 cuando los malvivientes, que se movilizaban armados en un rodado negro, interceptaron al hombre en el cruce de Carlos Dihel y Languenheim.

Trascendió que este damnificado resolvió ofrecer resistencia a ser asaltado y comenzó a forcejear con los hampones, quienes entonces lo atacaron a disparos.

Con rapidez, los marginales se apoderaron de la mochila de Mansilla y, de inmediato, fugaron en el vehículo, escondiéndose en el vecindario.

El hallazgo

Miembros del Comando Patrulla (C.P.) arribaron al escenario del asesinato luego de ser alertados de la situación por un llamado recibido en el número telefónico de emergencias 911, oportunidad en la que observaron el cadáver del hombre, que yacía tendido boca abajo.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en el brazo derecho.

Consta en ese expediente que, en la mochila que le robaron a la víctima, había prendas de vestir, una billetera, tarjetas de débito y de crédito, y un teléfono celular.

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Allanamiento

Gracias al rastreo del mencionado aparato, los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, del Departamento de Homicidios y de la comisaría 4ª del distrito realizaron un allanamiento en una finca, situada en Nicolás Avellaneda al 1100, en la esquina con la calle Buenos Aires, ocasión en la que apresaron a dos individuos, de 26 y de 30 años.

Al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar una motocicleta Honda Titán azul, de 150cc, con el dominio finalizado en RFK; una moto Rouser roja, que tenía pedido de secuestro; el teléfono de Mansilla; un revólver 22 corto (presuntamente utilizado para perpetrar esa mortal agresión); una pistola de utilería similar a un arma nueve milímetros; tres cascos de motociclistas negros; un camperón de igual color; y cuatro celular de diversos modelos.

Antecedentes

Los investigadores certificaron que el menor de los capturados es un ex recluso de la Unidad Penitenciaria N° 28, ubicada en Magdalena, y con antecedentes delictivos por "Lesiones agravadas"; mientras que el otro aprehendido tiene un sumario por "Violencia familiar" y además un perímetro de restricción. En tanto, a la víctima la reconoció su esposa, de 43 años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado", el doctor Lorenzo Latorre, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.