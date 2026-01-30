Una agente de la Policía Federal discutió con su pareja en un departamento de Villa Santa Rita, en la Ciudad de Buenos Aires, sacó su arma reglamentaria y comenzó a disparar al aire.

El violento episodio ocurrió este jueves, en la calle San Blas al 3037. Cerca del mediodía, los vecinos llamaron al 911 para denunciar que habían escuchado varios tiros.

El personal de la Comisaría Vecinal 11 A de la Policía de la Ciudad fue hasta el lugar y encontró a la pareja de la atacante en un estado de shock. El hombre contó que estaban discutiendo y que en un momento de la pelea la mujer cargó su arma y disparó al aire.

Puede interesarte

En el departamento también estaba el hijo de la pareja, que es menor y presenció todo. Afortunadamente, nadie resultó herido. De igual forma, la policía pidió la presencia del SAME.

La mujer fue detenida por el delito de “abuso de arma de fuego” y “disparo de arma de fuego agravado por el vínculo”, y quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Penal Oeste, a cargo del fiscal Alejandro Corral Galvano.

También se ordenó el secuestro de una pistola semiautomática, calibre 9 x 19 mm, marca BERSA, y un cargador calibre 9 mm colocado, que tenía 15 municiones intactas en su interior, de calibre 9 x 19 mm, todas aptas para el disparo.

Puede interesarte

Según se pudo saber, la mujer de 37 años trabaja como cabo en la División de Servicios Integrados. Se inició un sumario administrativo y podría ser apartada de la fuerza si se comprueba que ella realizó los disparos. Para eso, la fiscalía solicitó un análisis de dermotest cuyos resultados se conocerán en los próximos días. También se investiga si era víctima de violencia de género.