Un hombre, de 32 años, fue asesinado y otro resultó con heridas, al ser baleados en una pelea vecinal y mientras se hallaban a escasos metros de un kiosco, en un suceso registrado el domingo en el norte de la Provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales detuvieron al criminal.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Norberto Gabriel Franco, en tanto que el herido es Alberto Esteban Gaitán, de 31 años.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en momentos en los que ambos hombres estaban en cercanías del comercio, en el cruce de Pacheco y Vidal, en el barrio La Esperanza, donde se originó una acalorada disputa, oportunidad en la que un individuo comenzó a efectuar disparos.

Trascendió que los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, arribaron al escenario de dicho altercado y observaron el cadáver de Franco; a la vez que condujeron a Gaitán al Hospital Zonal General Virgen del Carmen.

Puede interesarte

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba varios impactos de arma de fuego.

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría 1ª del distrito apresaron al autor del crimen, de 34 años, quien se hallaba refugiado en su finca, situada en Pacheco al 2700.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio y tentativa de homicidio”, la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales de la jurisdicción.