El vuelco del camión se originó debido a un incidente mecánico que resultó en el bloqueo del eje central del semi-acoplado, según informó el conductor del vehículo, lo cual provocó que el eje central quedara trabado, llevando al vuelco del rodado.

‘’Yo tengo 53 años de experiencia, nunca había chocado, nunca había volcado. Sentí como el semi se me iba, me tiraba la cabina hacia el carril central, comienzo a enderezar el camión y termino volcándolo en la cabina para que no suceda una tragedia mayor’’