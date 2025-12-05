La revista Gente reunió esta semana a los 80 personajes del año. Representantes del mundo del espectáculo, el streaming, el deporte, la ciencia, la política y el sector empresarial dijeron presente en el momento más esperado del año.

Los grandes ausentes de esta edición fueron Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Marley. La presencia de streamers llamó la atención de Tomás Dente que aprovechó el aire de su programa en Net TV para disparar contra las nuevas figuras del espectáculo.

“Los burros roñosos que no conjugan los verbos correctamente que son una manga de ignorantes…”, comenzó su descargo el periodista contra los personajes del año de la revista Gente.

Luego repasó las primeras tapas de la revista más popular de la Argentina y fue contundente. “La primera tapa de Gente… poetas, sociólogos, científicos y ahora esta manga de ignorantes que habla de todo el mundo a diestra y siniestra con un nivel de libertinaje poco antes visto, tuvieron un lugar mucho más destacado que, por ejemplo, Rodolfo Barilli”, sumó.

Continuando con su furioso descargo, Dente dijo: “Eso es una afrenta a nuestra industria. Son cuatro de copas que se sientan delante de un micrófono rascándose las bolas y tienen un lugar muy destacado”.

Sobre el final del análisis de la tapa que reunió a 80 personalidades del mundo de la farándula fue letal al referirse a la misma como “vergonzosa”. “Déjense de joder. Esa tapa da vergüenza. Quieren likes y quieren que se viralice la tapa que ya no es en papel sino digital”, concluyó y reconoció que muchas figuras preparadas no tienen trabajo en la industria del espectáculo.