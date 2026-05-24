Una joven argentina de 23 años desapareció hace cuatro días en Chile y las autoridades comenzaron un importante operativo de búsqueda internacional.

La desaparición de Lourdes Rosario Brizuela encendió las alarmas de su familia y desde la Fundación Volviendo a Casa difundieron su caso. Según especificaron, el último contacto con la chica fue el 20 de mayo en la ciudad chilena de Pichilemu, en la Región de O’Higgins.

De acuerdo a lo especificado desde la organización, la joven había viajado desde Salta a Chile en diciembre y residía en Punta de Lobos, una localidad ubicada en las afueras de Pichilemu.

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La denuncia fue realizada por su madre, quien aseguró que días antes de desaparecer Lourdes le había enviado mensajes por WhatsApp en los que manifestaba temor porque “había personas siguiéndola” y advertía que creía que podía sucederle algo.

Desde ese momento, la joven dejó de responder mensajes y videollamadas, por lo que sus familiares iniciaron una búsqueda y solicitaron difusión urgente tanto en la Argentina como en Chile.

De acuerdo a los datos aportados por la fundación, Lourdes Rosario Brizuela mide aproximadamente 1,60 metro, es de contextura delgada, tez blanca y tiene el cabello castaño claro, ondulado y hasta los hombros. Además, posee ojos marrón claro, una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho.

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Entre las señas particulares también detallaron varios tatuajes: una luna y dos astronautas en la pierna izquierda, además de un símbolo en la nuca.

La familia expresó una fuerte preocupación por la integridad física y psicológica de la joven y pidió colaboración para poder encontrarla.