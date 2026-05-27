Carlos María Ezpeleta es intensamente buscado desde la madrugada del martes, luego de que su automóvil fuera encontrado abandonado sobre el puente Oroño con las balizas encendidas. La PDI, Buzos Tácticos y Prefectura Naval trabajan en la zona ante la sospecha de que el hombre podría haberse arrojado al agua.

Un amplio operativo policial y de rescate se desplegó desde las primeras horas de este martes en la zona del puente Oroño, luego de que se denunciara la desaparición de Carlos María Ezpeleta, un hombre de 79 años cuyo último rastro conocido remite a la madrugada, cuando su automóvil fue hallado abandonado sobre el viaducto Nicasio Oroño.

Según pudo saber El Litoral de fuentes vinculadas a la investigación, el vehículo —un Peugeot 308 color gris plata— apareció detenido en plena traza del puente, mano hacia la ciudad de Santa Fe, con las balizas encendidas y completamente cerrado. Dentro del rodado quedaron pertenencias y documentación personal del hombre.

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La situación activó un protocolo de búsqueda encabezado por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), con participación de Buzos Tácticos de la Unidad Regional I y colaboración de embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, concentrando los rastrillajes en aguas de la Laguna Setúbal y el río Santa Fe.

Hallazgo del automóvil y denuncia familiar

De acuerdo con el parte policial incorporado a la causa, la secuencia comenzó a tomar forma cuando una mujer de 78 años —pareja del desaparecido— recibió un llamado telefónico consultándole si era propietaria del automóvil que había sido retenido por personal municipal en el puente Oroño.

A partir de esa comunicación, la familia advirtió la ausencia de Ezpeleta, quien habría salido de su vivienda en barrio Sargento Cabral, entre las 3 y las 5 de la madrugada a bordo del Peugeot 308. Horas después, allegados se presentaron en la Comisaría 1ra para radicar formalmente la denuncia por averiguación de paradero.

Fuentes del caso indicaron además que familiares manifestaron ante los investigadores que el hombre atravesaba un complicado cuadro emotivo, elemento que ahora forma parte de las hipótesis analizadas por los pesquisas.

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Rastrillajes en el río

Con el correr de las horas, la búsqueda se focalizó en inmediaciones del puente Oroño y especialmente en la zona donde confluyen la Laguna Setúbal y el río Santa Fe. Allí trabajan efectivos especializados de la PDI junto a buzos tácticos, mientras embarcaciones de Prefectura colaboran en la inspección de la superficie y márgenes costeras.

Los investigadores intentan reconstruir los movimientos del hombre durante la madrugada y establecer qué ocurrió desde el momento en que abandonó su domicilio hasta el hallazgo del automóvil sobre el puente.

En paralelo, se procura obtener registros de cámaras de videovigilancia y testimonios que permitan aportar precisión a la línea temporal del caso.

Una hipótesis que gana fuerza

Aunque oficialmente no se descartó ninguna posibilidad, una de las hipótesis que cobró mayor fuerza en las últimas horas es que Ezpeleta podría haberse arrojado al agua desde el puente Oroño. Precisamente por ello, gran parte del operativo se concentra en tareas subacuáticas y recorridas náuticas.

El procedimiento continuará este miércoles, sin que hasta el momento se hubiera informado el hallazgo del hombre.

La causa permanece bajo investigación y las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Carlos María Ezpeleta se comunique de inmediato con la policía o con la dependencia más cercana.