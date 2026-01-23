Un turista argentino es intensamente buscado en la ciudad uruguaya de Punta del Este tras haber ingresado al mar a bordo de una moto de agua y no regresar a la costa, por lo que se montó un operativo de rescate con embarcaciones y drones.

El episodio se registró en la zona de Portezuelo, también conocida como Solanas, un balneario del departamento de Maldonado ubicado al oeste de Punta del Este, según un informe del sitio Cadena del Mar al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el que se indicó que el hombre fue identificado como Daniel Crisci, de 58 años.

En tanto, se informó que Crisci había entrado al mar a bordo de una moto de agua amarilla, pero no regreso a la costa, por lo cual se dio aviso a las autoridades cerca de las 20 del jueves y se inició un operativo de búsqueda llevado a cabo por dos embarcaciones de la Prefectura del Puerto de Punta del Este, mientras que del mismo participaban además dos aeronaves de la Aviación Naval y drones destinados al rastreo nocturno.

También, una embarcación proveniente de Rocha se sumó al dispositivo, mientras continuaban las tareas coordinadas por tierra, mar y aire para dar con el paradero del turista argentino.