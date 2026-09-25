La búsqueda de Camila Castro, una joven madre de 26 años cuyo paradero se desconoce desde la tarde del jueves en Paraná, moviliza a las fuerzas de seguridad. La investigación, a cargo del fiscal Franco Bongiovanni de la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, incluye el análisis de comunicaciones y requerimientos a empresas de tecnología y transporte.

En el operativo participan la División Trata y Búsqueda de Personas y la División Cibercrimen de la Policía de Entre Ríos. Ante la posibilidad de que la joven haya sido trasladada hacia Santa Fe, se solicitó colaboración a la policía de dicha provincia, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

La preocupación familiar comenzó cuando Camila no asistió a retirar a sus tres hijos de la escuela. Su madre, María Troncoso, relató el momento en que advirtió la ausencia.

Según la reconstrucción de sus allegados, la joven estuvo en un domicilio de calle Pringles al 80 y luego en la casa de una amiga. Cerca de las 17.40, habría solicitado un viaje a través de una aplicación. La familia aportó datos sobre un conductor de 58 años oriundo de Santa Fe, información que ahora es verificada por la División Cibercrimen mediante solicitudes a las plataformas Uber y DiDi.

La madre de la joven mencionó que su hija atravesaba un momento de tristeza, aunque desconoce los motivos de su desaparición. “Estaba un poco bajoneada porque sentía que todo le salía mal. Las amigas la habían notado triste, pero no sabemos qué pudo haber ocurrido”, expresó María Troncoso.

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La denuncia fue radicada en la Comisaría 13ª y se dio aviso al 911. Camila mide 1,50 metros y sus hijos permanecen temporalmente al cuidado de su padre. Cualquier información puede comunicarse al 911 o al teléfono familiar 154 535710.