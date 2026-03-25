La provincia de Jujuy está movilizada por la desaparición de Romina Nahir Nasif, de 27 años, y sus dos hijos: Ámbar Victoria Nasif, de 4, y Mario Alejandro Nasif, de apenas un mes. La familia no sabe nada de ellos desde hace casi una semana y la búsqueda se intensificó en las últimas horas.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (Cindac) informó que la denuncia se realizó el viernes 20 de marzo. Desde ese momento, no hay rastros de la joven ni de los chicos, que tienen domicilio en San Salvador de Jujuy.

Cómo son y qué vestían al momento de la desaparición

Para facilitar la búsqueda, el Cindac difundió las características de los tres desaparecidos:

Romina Nasif mide 1,68 metros, es de contextura robusta, tez blanca, cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Tiene un tatuaje en la pierna derecha, usa anteojos y la última vez que la vieron vestía un pantalón de jean celeste claro y zapatillas blancas.

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Ámbar Victoria Nasif es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes. Vestía zapatillas deportivas blancas.

Mario Alejandro Nasif tiene un mes, mide unos 50 centímetros, es de contextura robusta, tez blanca y cabello corto negro.

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Ante la falta de datos sobre su paradero, las autoridades pidieron la colaboración de la comunidad. “Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911, al 388-6828607, 388-6860239 o dirigirse a la unidad policial más cercana”, solicitaron desde el Cindac.

La familia y los organismos de búsqueda insisten en que cada dato puede ser clave para encontrar a Romina y sus hijos. La angustia crece con el paso de los días y la comunidad jujeña se sumó a la búsqueda.