Una adolescente de 16 años desapareció en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo y se activó un protocolo de búsqueda para dar con su paradero.

Las autoridades informaron que la víctima fue identificada como Valentina Vargas Cruz, quien fue vista por última vez el lunes en su vivienda del barrio Sol y Sierra.

La familia denunció el extravío en la Fiscalía de Luján y el caso se derivó al fiscal de Homicidios que dio la orden para que la Policía de la provincia se encargue de los rastrillajes para hallar a la menor, según indicó el portal del diario Los Andes.

Vargas vestía un pantalón negro ancho, zapatillas del mismo color y una remera lila cuando desapareció, a la vez que los investigadores sospechan que se pudo haber ido con su novio, un oriundo de Las Heras.

Puede interesarte

En este sentido, se solicita a los habitantes que llamen al 911 o se comuniquen al teléfono 2616881890, de su padre, Mario Vargas, a fin de que aporten datos certeros sobre la situación de la víctima.