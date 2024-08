A partir del caso Loan, se han intentado reactivar como corresponde los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. En este caso puntual, en Totoras, departamento Iriondo, falta de su hogar desde el pasado 6 de agosto Karina Joana Núñez, quien es llamada por su segundo nombre en su casa, de 29 años.

La Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción publicó oficialmente que “se solicita la colaboración de la población para dar con su paradero” y “cualquier dato que sirviese comunicarse al 911 o vía redes sociales a la Fiscalía”.

En tanto, su madre, Carla García, explicó a través de LT 23 de San Genaro, que “no tengo ningún dato, estoy desesperada” y agregó que “Joana vive conmigo y tiene 29 años y es mamá de un nene de 8 años, vivimos todos juntos, pero él va a una escuela de Bouquet durante la semana”.

“Le gusta caminar y caminar”

La mamá de Joana aclaró que “sufre de un retraso madurativo, tiene trastorno de ira, le gusta andar, caminar y caminar, está medicada pero en estos días no tiene sus remedios” y “se levantaba a la mañana, como una persona normal, pero cuando le agarraban los nervios, le da por caminar y caminar sin parar” y aclaró que “hubo otras oportunidades donde quería irse, pero fue encontrada enseguida”.

García dijo sobre lo último que supo de ella el martes, que “se fue a la casa de la hermana, en Totoras, tomaron mate, se bañó ahí, se llevaba ropa, cuando vuelve pasa por el súper donde yo trabajo, agarro, salgo, nos fuimos juntas hasta la plaza y le dije que se fuera a casa derecho, pero ahí fue la última vez que la vi, ella fue por un lado y yo por otro”.

Puede interesarte

En cuanto a su posible paradero, lamentablemente la familia de la mujer desaparecida ha recibido todo tipo de información: “Llamadas falsas, gente que pide plata a cambio de que tienen a mi hija. Son gente mala que no tiene nada que hacer” y como datos manifestó que “una persona me mandó un audio y me dijo que la vio en San Genaro, otra en Salto, fui hasta allá, otro mensaje decía que estaba en Las Rosas, en la comisaría me dieron un dato que estaba comprando en Puerto San Martín, con un hombre en una moto, igual que en Salto, donde también me dijeron que estaba con un hombre” y sobre eso agregó que “Joana no tenía plata, no tenía el teléfono encima. Para ella no hay no, pero siempre hay un vivo que se aprovecha de eso”.

Números de contacto

En relación con las pesquisas, la madre de Joana indicó que “la policía está informada, espero que haya comunicación entre las distintas comisarías y unidades. Por las redes sociales y medios de comunicación del centro y sur de la provincia están todos sabiendo, es una mujer, tiene problemas, espero que nos ayuden” porque “con que llamen anónimamente es suficiente, o que la retengan y llamen pero que no la asusten”.

Finalmente, de manera extrema reflexionó que “estoy pensando que alguien la tiene, si es así, que la suelten, tiene un hijito, necesita medicamentos. Alguien la tiene porque si no, ya hubiera vuelto. Todos en casa estamos sufriendo por su ausencia”.

Si alguien tiene algún dato para aportar, puede comunicarse con dos números telefónicos que dejó a disposición la familia: 3476-619809 o 3476-551241