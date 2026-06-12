Los servicios de Meta registran fallas este viernes 12 de junio y usuarios de distintos países reportan problemas para acceder a Facebook e Instagram. La interrupción afecta principalmente el ingreso a las cuentas y el funcionamiento habitual de ambas plataformas.

De acuerdo con los primeros reportes, la caída comenzó a generar repercusión durante la mañana y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los usuarios, que buscaron otras redes para confirmar si el problema era generalizado.

Por el momento, Meta no informó oficialmente cuál es el origen de la falla ni cuánto podría demorar la normalización del servicio. La situación permanece en desarrollo y los reportes continúan actualizándose con el correr de los minutos.

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Las caídas de Facebook e Instagram suelen impactar de manera inmediata en millones de usuarios, creadores de contenido, medios, marcas y comercios que utilizan estas plataformas como canales centrales de comunicación, publicación y venta.