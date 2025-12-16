Un violento asalto ocurrió este viernes al mediodía en una joyería ubicada en Mendoza al 5900, en la zona oeste de la ciudad. Dos delincuentes armados simularon ser clientes para ingresar al local y, tras reducir y golpear a la dueña, se llevaron un importante botín.

Según se observa en las cámaras de seguridad, el primero de los ladrones llegó al comercio con una caja que contenía un reloj, supuestamente para arreglar. La dueña del local, Patricia, le abrió la puerta —el ingreso solo puede habilitarse desde el interior— sin sospechar que se trataba de un engaño.

Mientras la mujer buscaba repuestos, el joven sacó un arma, la amenazó y la redujo violentamente, tapándole la boca para evitar que gritara. Segundos después ingresó un segundo delincuente, quien llevaba una mochila y una caja de delivery, donde comenzaron a guardar la mercadería robada sin levantar sospechas.

🇦🇷 Argentina: Un robo armado en una joyería de Rosario donde dos hombres amenazan a la dueña con pistolas, la obligan a abrir los mostradores y huyen con joyas y relojes valorados en miles de dólares. pic.twitter.com/gtV2jw7rWa — Alexis Digital Oficial (@AlexisL46300443) December 16, 2025

Los asaltantes actuaron con extrema violencia. Golpearon a la dueña del comercio, que quedó con moretones en el rostro y en estado de shock. A pesar de intentar resistirse y pedir ayuda, los delincuentes lograron escapar con cinco paños de joyas y cinco relojes de alto valor.

El robo ocurrió a plena luz del día, en una zona muy transitada y con numerosos comercios, entre las calles Solís y Magallanes. Vecinos y comerciantes se alertaron cuando la víctima salió a la calle pidiendo auxilio, pero los ladrones ya habían huido.

La denuncia fue realizada el mismo viernes y el hecho quedó bajo investigación. Las imágenes de las cámaras resultan clave, ya que los delincuentes actuaron a cara descubierta. Hasta el momento no hay detenidos.