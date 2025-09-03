La rosarina Nicki Nicole volvió a estar en el centro de la escena por un ¿nuevo noviazgo?. En esta oportunidad, relacionan a la cantante con el exRiver Franco Mastantuono, ahora promesa del Real Madrid y de la selección argentina. La versión surgió pocos días después de su distanciamiento de Lamine Yamal, jugador del Barcelona, con quien había sido vinculada en Europa tras una supuesta escapada romántica.

Diversos medios españoles aseguran que la cantante rosarina habría iniciado un vínculo con Mastantuono, que se instaló hace muy poquito en España para sumarse a su nuevo club.

En paralelo, el papá de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, también opinó sobre el tema y minimizó la supuesta relación de su hijo con Nicki. “Son cosas de chicos. No sé quién es ella, no conozco ni su cara, no sé si están saliendo o no”, respondió con frialdad.

Incluso desestimó la trayectoria de la cantante: “Yo escucho música urbana de Estados Unidos. No sé quién es, porque no me interesa meterme en esas cuestiones. Solo intervendría si pasara algo grave. Si no, que haga su vida. Pero un poco de privacidad merecen también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.