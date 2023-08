Luego de constantes rumores, Daniela Celis confirmó este jueves su embarazo. La exparticipante de Gran Hermano dio la noticia en el ciclo de Twitch Fuera de joda, que conduce junto con Nacho Castañares, Lucila La Tora Villar y Julieta Poggio. “Sí, voy a ser mamá”, dijo Pestañela visiblemente emocionada frente al micrófono del programa. De inmediato, sus compañeros de reality se levantaron de sus asientos y corrieron a abrazarla.

Con el correr de los minutos, la noticia se viralizó en las redes sociales y en el comienzo de LAM, tras hablar sobre el tema, Camila Deniz-hermana de Thiago Medina, papá de los gemelos- se sorprendió en vivo cuando Ángel de Brito se comunicó con la joven vía telefónica. “¿Cómo recibieron la noticia?”, quiso saber el periodista. “No sé de qué noticia me están hablando, de todos lados me están llamando, pero la verdad que yo no sé nada”, respondió Camila.

“¿Te la tengo que dar yo, no viste redes, no viste nada?”, preguntó Ángel. “Viste como son las redes.... pero no sé”, dijo la joven. Acto seguido, De Brito le informó que su cuñada Daniela había contado minutos antes que estaba embarazada de gemelos. “No lo sabía, me entero recién... ni idea...”, dijo Camila que segundos después se largó a llorar al recibir la información. “Estoy en casa, me gusta la idea y soy tía de nueve sobrinos”, agregó emocionada.

Durante el programa de LAM, Ángel De Brito dio detalles exclusivos, confirmados por Daniela días atrás. En primera instancia, aclaró que él lo supo hace poco menos de diez días pero guardó la información por pedido de ella. “Está de un mes y dos semanas, preocupada porque es mamá primeriza”, explicó.

Al aire, De Brito reveló que los padres primerizos “están separados”. Sin embargo, en la conversación que tuvo con la madre primeriza, ella le aseguró: “No voy a hablar de Thiago pero no estamos viviendo juntos”. Además, aclaró que “no voy a mostrar la panza” y “No voy a decir el sexo de los niños”.

A fines de julio, los fanáticos de la pareja formada por Daniela y Thiago comenzaron a preguntarse si realmente seguían juntos ya que no se venían mostrando públicamente. Especialmente luego de que Medina y Brisa, su hermana melliza, cumplieran años. Al ver que Celis no había subido ningún mensaje para su novio los usuarios comenzaron a especular al respecto y no tardaron en pensar en una posible ruptura.

A eso se le sumó que la influencer compartió una historia de Instagram con su familia y escribió: “Qué haría sin mi familia. El amor más leal”, sostuvo mientras se podía ver a su hermana Mara con un niñito en brazos. Junto con ese texto agregó el emoji de un corazón sano y una carita lastimada elevando la preocupación y la incertidumbre en sus fanáticos.

Ante la consulta de Teleshow, Daniela se mostró sorprendida por el análisis que los usuarios habían hecho de las redes sociales y aclaró: “Jajaj, me hiciste reír. Gracias por escribirme, cómo vuela la cabeza de la gente ni yo me lo hubiera imaginado”, sostuvo la panelista de Fuera de Joda y contestó contundente sobre su vínculo con Thiago y siendo un tanto irónica. “¿Cómo le voy a escribir feliz cumpleaños públicamente si tengo el número personal de él?”, insistió.

Lo cierto es que pocos minutos después, Daniela compartió un video de Thiago y le dejó un mensaje virtual para que quede claro que aún están juntos. “Que siempre seas feliz. Esta vida recién empieza y te queda muchísimo más por vivir. Feliz a un nuevo año más de vida Thiaguis”, expresó en sus historias de Instagram.