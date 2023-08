Camila Lattanzio de Gran Hermano denunció que su ex pareja la secuestró, amenazó y hackeó sus cuentas.

Contó en sus redes sociales que vivió un momento de mucho miedo, tras vivir un escándalo con su ex novio, con quien mantuvo una relación tóxica.

A unos meses de haber salido de la casa más famosa del país, la joven se llenó de popularidad y lanzó su carrera musical, pero una denuncia pública a su ex pareja sorprendió a todos en las últimas horas.

Camila acusó en sus redes a su ex de haberla secuestrado y hasta contó que hubo intervención de persona policial. A través de una historia con el perfil de su ex, ella misma lo expuso.

"Hola Chicos. Por favor, estoy encerrada en la casa de mi ex. Él fue el que me robó y está viniendo la policía, pero no me deja salir", expresó la ex participante.

Camila Lattanzio de #GranHermano denuncia que su ex pareja la secuestró, amenazó y hackeó sus cuentas pic.twitter.com/yMlMHblIFh — fefe (@fedeebongiorno) August 13, 2023

También rompió en llanto y contó lo que sucedió y el calvario que estaba viviendo desde hace tiempo: "Ayer pase una situación muy fea. Me da vergüenza grabar este video, pero sentí que mi vida estaba en peligro", lanzó.

uego sumó: "Yo tenía una relación con mi ex que era tóxica. Antes de la casa éramos novios y después no me pude deshacer de esa relación. Hoy fui a la casa de mi ex, como un día normal. Nosotros no mantenemos una relación, pero nos seguimos viendo. Y fui y no me dejó salir. Yo había ido a buscar a mi celular que me desapareció de la nada y él me lo había robado".