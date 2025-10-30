Un hecho insólito sorprendió a la zona rural de Avellaneda, en el norte santafesino, donde aparecieron extrañas figuras circulares perfectamente trazadas sobre un lote sembrado, sin que hasta el momento exista una explicación concreta sobre su origen.

El productor agropecuario Raúl Zamer, quien alquila el campo en el paraje Avellaneda Oeste, donde se detectaron las marcas, relató cómo se enteró del hallazgo: “El dueño del campo que alquilo me mandó un video con esas figuras. Al principio pensé que era una moto corriendo una liebre, pero después, cuando lo miré bien, me di cuenta de que no podía ser eso. Fui hasta el lugar y realmente me sorprendí”, contó.

Gracias al uso de un dron proporcionado por técnicos de la Unión Agrícola de Avellaneda, pudieron observar desde el aire los círculos y trazos geométricos con mayor claridad en el lote sembrado con trigo. “Desde arriba se ve todo mucho más definido. Es algo raro, porque no hay huellas de maquinaria, ni indicios de que haya pasado un tractor o una moto”, explicó Zamer.

El productor aseguró que las marcas no podrían haber sido provocadas por animales, ya que “un animal no deja figuras tan precisas ni tan parejas”, y añadió que en algunos sectores “no se encontraron los granos, solo los tallos”, lo cual también llamó la atención de los técnicos.

Marcas en el campo.

Fenómenos

Consultado sobre las posibles explicaciones, Zamer comentó entre risas que ha escuchado de todo: “Algunos dicen que es una letra R, por Raúl, y que abajo hay como un chico o un círculo. Otros hablan de fenómenos raros o de ondas. Yo sinceramente no sé qué pensar. Solo sé que es algo muy preciso, imposible de hacer con una moto o una plancha arrastrada”.

Además, reveló que a pocos kilómetros apareció una figura similar en otro campo, con forma de lazo o moño, lo que incrementó la curiosidad de los vecinos.

Lejos de alarmarse, el productor tomó el hecho con serenidad y fe: “No tengo miedo. Soy una persona creyente. Si es algo que viene de arriba, que sea algo bueno. Dicen que son ondas positivas. Ojalá sea una señal de una buena cosecha”, expresó, en diálogo con el programa radial Vía Libre.

El caso, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó todo tipo de comentarios y teorías entre los pobladores y curiosos que se acercaron al lugar.