NOTAS DEL AUTOR
autor
Gustavo Capeletti
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Campos de Avellaneda: misteriosas figuras aparecieron en un trigal y los productores están desconcertados
San Justo: detuvieron a un hombre que robó datos los biométricos a su entorno y los estafó por casi 70 millones
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Operativo en Malabrigo: detuvieron a cuatro hombres por abigeato y marihuana tras una huida frustrada
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