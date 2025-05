Lo que parecía una anécdota más terminó dejando a todos sin palabras. Cande Molfese, actriz y exestrella de Disney, sorprendió a los oyentes de Perros de la Calle (Urbana Play 104.3) al revelar en vivo que una reconocida cantante logró que la bajaran de un avión comercial porque no quería compartir el vuelo con ella.

“Una vez me cambiaron de avión porque había una persona que no quería que yo me suba”, lanzó Molfese en medio del programa, generando un silencio incómodo entre sus compañeros. Cuando le preguntaron si esa persona realmente tenía tanto poder, su respuesta fue contundente: “Tiene el poder de bajarme”.

La actriz ubicó el episodio entre 2017 y 2018. Según relató, ambas volvían a Buenos Aires luego de participar en el mismo evento. “Me compraron otro pasaje y me subieron al avión siguiente”, explicó. Aunque no dio nombres, aclaró que se trataba de alguien “muy famosa, con poder de decisión” y descartó que fuera Tini Stoessel, excompañera suya en Violetta.

“Esa persona no me quería mucho. ¿Por qué? Vaya uno a saber. Una tan angelical, buenas vibras...”, ironizó Cande, dejando ver que aún le resulta una experiencia humillante.

Florencia Andersen, periodista del programa, intuyó rápidamente de quién se trataba: “¿Estuvo recientemente en Argentina?”, preguntó, y la reacción corporal de Molfese pareció confirmar sus sospechas.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en lanzar teorías, y el nombre que más se repitió fue el de Karol Sevilla, actriz y cantante mexicana que protagonizó Soy Luna y estuvo vinculada sentimentalmente con Ruggero Pasquarelli, exnovio de Molfese.

Soy Luna - Karol Sevilla.

Aunque Cande nunca confirmó la identidad de la cantante, las pistas generaron una oleada de comentarios en X (antes Twitter), donde los usuarios revivieron viejas polémicas del fandom Disney. Entre teorías, sospechas y recuerdos, el relato de Molfese volvió a abrir un capítulo poco conocido de su pasado.