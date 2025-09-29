Candelaria Ruggeri enterneció a sus seguidores al compartir en las últimas horas el romántico video de la propuesta de casamiento que le hizo su pareja, Nicolás Maccari.

Durante sus vacaciones en el Caribe, el representante de futbolistas sorprendió a la mamá de Vita con una emotiva declaración de amor y le pidió que se casara con él.

La hija de Oscar Ruggeri publicó dos fotos junto a su futuro esposo y escribió: "Por fin. Con lágrimas en los ojos les cuento… ¡Me caso! Te amo, te amo y te amo".

En una de las imágenes se los ve abrazados, mientras ella muestra orgullosa su anillo de compromiso. En la otra, se ve el detalle del anillo en su dedo anular.

También compartió el video del inolvidable momento. En las imágenes se puede ver cómo Nicolás le propone matrimonio durante una cena íntima al aire libre, junto al mar y bajo la luz de las velas.

Tal como se ve en la grabación, Nicolás se arrodilló frente a la influencer, le mostró el anillo y le hizo la gran pregunta. Ella, completamente conmovida, reaccionó con emoción y sorpresa.

"Nos casamos", anunciaron ambos en un posteo conjunto que selló el comienzo de esta nueva etapa en su historia de amor.