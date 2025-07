Julieta Poggio, recordada participante de Gran Hermano, enfrentó las duras críticas que recibe en redes sociales por su novio, Fabrizio Maida. A la histriónica exparticipante del reality show y actual influencer de marcas la "señalan" por mantener un noviazgo con un joven que podría ser bisexual. "Posta, fue demasiado".

"A mí me pegaría si a Fabri le afectará. Cada vez que lo hablo con él me dice: ´Juli, me chupa re un huevo´. Y eso es como que me da mucha seguridad, ¿entendés?", dijo Juli, al referirse al tema en el streaming La Casta. "Qué horrible como la gente puede hablar tan libremente de la sexualidad de una persona, tipo muy atrasado", agregó.

"Suponiendo que... (Poggio hace un silencio grande pensando en sus expresiones). No, no, no lo voy a decir", se arrepintiò la exparticipante de Gran hermano, en el vivo del programa. "Suponiendo que Fabri fuera bisexual, qué les importa", se animó Juli, a completar la idea que quería transmitir.

Puede interesarte

"Ponele que yo quiero estar con un pibe que es gay y quiero ponerme de novia, ¿qué les importa? Y por qué tienen que esteriotipar a una persona así... Fue demasiado, fue demasiado. a veces pensamos que estamos con la cabeza más abierta y no, no avanzamos en nada. Lo hablo con Fabri, el está tan seguro de él, de mí y de la relación que tenemos que no le voy a dar lo que quiere a la crítica. Pero bueno, nada, posta fue demasiado", concluyó Juli.