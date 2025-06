En un episodio que no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo, Fátima Flórez y Yuyito González coincidieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza momentos antes de abordar un vuelo con destino a Miami.

Lejos de la indiferencia o el escándalo, ambas mujeres, que en diferentes momentos fueron pareja del presidente Javier Milei, optaron por un saludo breve y cordial.

El enigmático

La primicia fue revelada por Ángel de Brito en su programa LAM. A su estilo, el conductor comenzó con pistas antes de revelar los nombres de las protagonistas: "Ellas se odian", "Se encontraron en Ezeiza, situación hamburguesa, situación viaje", "Compartieron un amor. La menos talentosa de las dos es la última; la más talentosa fue la anterior", lanzó, generando expectativa entre sus panelistas.

Según detalló De Brito, tanto Flórez como González abordaron el mismo vuelo rumbo a Miami. Sin embargo, sus motivos de viaje eran diferentes: “Una va a un encuentro y otra va a recibir un premio”, señaló sin dar mayores precisiones sobre las actividades de cada una.

El momento del cruce

Las cámaras de LAM captaron imágenes de ambas dentro de un local de comida rápida del aeropuerto. Sentadas a pocas mesas de distancia, Fátima vestía de negro y Yuyito lucía un conjunto de denim. El saludo fue escueto pero educado.

"El saludo fue breve y cordial, pero no se soportan, no se bancan, no se quieren", explicó el conductor al describir la tensa cordialidad entre las figuras.