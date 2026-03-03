Una familia sufrió una entradera en su casa ubicada en las afueras de Casilda y uno de sus integrantes recibió un balazo en una pierna por parte de los asaltantes, que escaparon con un botín de dinero en efectivo.

El episodio ocurrió en un chalet de Spangemberg al 300, arteria que pocos metros más adelante se convierte en la ruta provincial 26, camino a Fuentes, al finalizar la zona urbana. En el lugar, en barrio Yapeyú, viven un arquitecto, su esposa —médica— y sus hijos. En la madrugada del lunes se despertaron con tres intrusos dentro de la vivienda.

Según trascendió en medios locales, los delincuentes cortaron un alambrado perimetral y accedieron al jardín. Una vez en el interior de la vivienda, amenazaron a las víctimas con un arma de fuego. En esas circunstancias, Luca, de 21 años, recibió un disparo en una pierna.

Los asaltantes se alzaron con un millón de pesos, dos mil dólares y dos teléfonos celulares.

Tras el arribo policial, el joven herido fue trasladado al Hospital San Carlos de Casilda y luego derivado a un sanatorio de Rosario para una mejor atención. Se encuentra fuera de peligro.

En tanto, personal de la Unidad Regional IV montó un operativo cerrojo en coordinación con otras localidades de la zona, aunque hasta el momento no se informaron detenciones.