Fernanda Iglesias expuso que Catalina Gorostidi se le insinuó a su exmarido, Pablo Nieto, y ella le respondió contundente.

A través de X, la periodista reveló que su ex, también productor del programa A la Barbarossa (Telefe), le contó que la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) le tiró onda.

"Me cuentan por cucaracha que Catalina de GH se quiso levantar a mi ex. Dicen que él le cortó el rostro", escribió Fernanda Iglesias, sin dar mayores detalles.

Luego, cuando un usuario le planteó que "si el cuento termina en que él le cortó el rostro, del otro lado de la cucaracha está tu ex marido", la panelista de LAM (América TV) confirmó que efectivamente la información se la contó Pablo Nieto: "Por eso, él".

Tras el revuelo, Catalina Gorostidi rompió el silencio y le respondió de Fernanda Iglesias, negando haberle tirado onda al productor de Telefe: "Estás equivocada. Pero bueno, te respeto".

Catalina Gorostidi habló de su relación con Pablo Nieto

La exparticipante de Gran Hermano dialogó con el portal Ciudad Magazine y negó haberle tirado onda al productor de A la Barbarossa (Telefe): "Es totalmente falso. Lo conocí porque es el productor de Georgina Barbarossa, y después de Gran Hermano fui ahí…".

Si bien aseguró que no son amigos, destacó: "Me llevo muy bien con él. Me cae súper bien. Siempre tuvimos buena onda de saludarnos y fin". Y agregó: "Es totalmente mentira que me cortó el rostro. Es una relación laboral de cuando voy a A la Barbarossa".

A su vez, sobre su situación sentimental, Catalina contó: "Yo estoy sola. De mi vida puedo hacer lo que quiera, pero no estoy con alguien". Cuando le preguntaron por Pablo Nieto, se sinceró: "Me parece un hombre muy atractivo, pero en este momento quiero estar sola. No me interesa estar buscando pareja".

La médica también opinó sobre Fernanda Iglesias y dijo: "La respeto un montón como periodista. Los problemas de Fernanda y su vida privada son de ella, y no tengo por qué meterme".

"Tiene toda su trayectoria y conozco a toda la gente que trabaja en los medios. Es más, recuerdo cuando tuvo su pelea con su exmarido y nunca supe que era Pablo. Nunca tuve un roce. No tuve el placer de conocerla personalmente. La respeto por su carrera. Nunca escuché nada malo de ella tampoco. No sé quién le habrá dicho eso, pero es falso", sentenció.