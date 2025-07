Pobladores del Paraje San José, cercano a Aldea Brasilera, en el departamento Diamante, se encontraron este martes con una escena poco habitual: un carpincho había caído en un pozo profundo y no podía salir por sus propios medios. Al no contar con herramientas ni conocimientos específicos para asistirlo, recurrieron a las autoridades competentes.

Con buen criterio y el firme objetivo de ayudar al animal, los vecinos alertaron a la Policía de Entre Ríos, que envió al lugar una dotación de efectivos de la Brigada Abigeato Paraná, perteneciente a la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales. Al llegar, los uniformados fueron recibidos por el intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez, y una secretaria municipal, quienes ya estaban dispuestos a colaborar.

De acuerdo con las referencias recogidas en el lugar, se presume que el carpincho pudo haber sido perseguido por perros de la zona, lo que lo llevó a caer en un pozo sin tapa. La excavación había sido realizada por la empresa Enersa para la instalación de postes de cemento destinados al tendido eléctrico de media tensión.

El agujero tenía la profundidad suficiente como para que el animal silvestre no pudiera salir. A pesar de que le sirvió inicialmente como refugio, su contextura física y la profundidad del hoyo se lo impedían, sumado al estado de nerviosismo que vivencian ante la proximidad de humanos, de quienes desconoce sus intenciones.

Maniobra precisa y exitosa

Los efectivos de la Brigada Paraná comenzaron de inmediato las maniobras de rescate. Para evitar riesgos tanto para el animal como para ellos, utilizaron un collar de ahorque, técnica apropiada en estos casos para contener reacciones imprevistas. Con cuidado y paciencia, lograron asegurar el cuerpo del carpincho y facilitar su salida del pozo.

A poca distancia ya lo esperaba una jaula ciega, preparada especialmente para que el traslado no le provocara un cuadro de estrés aún mayor. Una vez fuera del pozo, brigadistas y autoridades locales constataron que el carpincho no presentaba heridas. Finalmente, pudo ser puesto a resguardo, aseguraron a FM Estación Plus Crespo.

Evaluación veterinaria y posible liberación

Se trata de un ejemplar macho, adulto, de unos 35 kilos aproximadamente. Tras ser rescatado, fue trasladado por la Brigada Paraná para su evaluación clínica. La médica veterinaria, Dra. Laura Bautista, se encuentra a cargo del chequeo del animal.

En caso de no detectarse complicaciones de salud, el carpincho será liberado en una reserva natural, donde podrá continuar su vida en condiciones adecuadas y seguras para su especie.