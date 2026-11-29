Las tres personas que murieron en el accidente aéreo ocurrido este domingo en San Bernardino, Paraguay, fueron identificadas. Se trata del piloto Rodrigo Martin, el copiloto Robert Foster y el pasajero Fernando Chacana.

La aeronave involucrada era una avioneta Beechcraft Bonanza, matrícula ZP-BQO, que se precipitó en una zona boscosa ubicada a pocos metros del Club de Vuelo Yvytu.

El accidente ocurrió alrededor de las 17.40 de este domingo 29 de noviembre y movilizó a distintos equipos de emergencia, que acudieron al lugar para intervenir tras el impacto.

Cómo fue el accidente en San Bernardino

De acuerdo con los primeros datos difundidos sobre el episodio, la avioneta cayó en un sector de vegetación cercano a las instalaciones del club de vuelo.

Tras el impacto, se desplegó un operativo de emergencia con participación de bomberos y efectivos policiales. Las tres personas que viajaban a bordo murieron como consecuencia del siniestro.

San Bernardino, Paraguay

Investigan las causas de la caída

Las circunstancias que provocaron el accidente todavía no fueron establecidas. Las autoridades deberán avanzar con las pericias para determinar qué ocurrió durante el vuelo y cuáles fueron los factores que derivaron en la caída de la aeronave.

La investigación también buscará reconstruir los últimos momentos del recorrido de la Beechcraft Bonanza y establecer las condiciones en las que se produjo el impacto.