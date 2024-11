Meses atrás, una noticia sacudió el ambiente de la música urbana y del trap: Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación. Fue el cantante mejicano quien publicó un descargo en redes sociales para dejar un mensaje.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”, señaló, en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”.

Luego de repostear el mensaje de su ex en su perfil, Cazzu también se volcó a Instagram para compartir unas palabras sobre la ruptura. “Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores”, comenzó escribiendo la jujeña.

Pero el tema no quedó ahí porque con el correr de los días se supo que el mejicano tenía un romance con Ángela Aguilar (vieja amiga de la pareja) y ambos fueron vistos a los besos.

Esto le rompió el corazón a la argentina quien emitió un comunicado al respecto que decía, entre otras cosas: “Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”.

Cazzu habla por primera vez de la separación de Christian Nodal

Ahora, en entrevista con Luzzu TV, la cantante se explayó y dijo que no sabía nada del romance de Nodal con Aguilar.

“A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Pregunté si existía alguien más y la respuesta fue no”.

Y siguió: “Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, de las redes. Me sorprendí porque a ella la conocía, habíamos compartido algunas veces”.

“Primero me sorprendí y pensé que no era cierto y resultó que sí. No hice nada al respecto porque desde el momento en el que alguien no quiere seguir en una relación con alguien no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida si no quiere formar parte de mi vida”, acotó.

Reflexiva, la joven mamá comentó que “simplemente” aceptó lo ocurrido pero después, públicamente pasaron muchas más cosas y el tema fue avanzando.

“Yo realmente pensé que habíamos finalizado el tema. Siento que ahora me obligaron a hablar. Siento que es un tema privado, doloroso y me hubiese gustado nunca tener que decir nada, pero se está poniendo en duda la integridad de mi persona. No sería jamás capaz de forma parte de un plan tan retorcido como el que se sugiere”, explicó.