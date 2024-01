Oficialmente Javier Milei supo cómo ponerse a toda la cultura en su contra. Esto es porque en las últimas horas la Ley Ómnibus fue enviada al Congreso de la Nación y esto lo llevó a recibir fuertes críticas de muchos sectores. En especial, claro, de la cultura ya que si esta ley se aprueba, se plantean muchas modificaciones, achiques de áreas y proyectos.



Entre muchas cosas, el paquete de leyes de Javier Milei cierra el Instituto Nacional del Teatro, desfinancia el INCAA y el INAMU y además deroga la Ley del Libro. Asimismo, hay que destacar que es una modificación del sistema de asignación de recursos del Instituto Nacional de la Música, entre otras tantas medidas impuestas contra la cultura nacional.



Es por eso que varias voces se alzaron en contra de esta decisión del Presidente esperando que la Ley Ómnibus no pase la aprobación del Congreso. Entre ellas se encuentra Celeste Cid, quien en sus redes sociales expresó su molestia sobre esta situación compartiendo una historia en su cuenta de Instagram haciendo un fuerte descargo.

Puede interesarte

El posteo de Celeste Cid en contra de la Ley Ómnibus

“La cultura nacional no es un privilegio, es un derecho de los pueblos”, escribió. Y, si bien no hizo mención a dicho paquete de leyes, quedó en evidencia que se trata de un comentario en contra de este tipo de normativas dispuestas por Milei. En cuanto a la ley, por el momento no está confirmada su aprobación.

Las reacciones en redes sociales:

Alguien que le avise a Celeste Cid que cultura no es lo que decida el gobierno desde un organismo creado por el gobierno, y que la cultura sigue existiendo por mas que se cierren los organismos de propaganda zurda que le tiran unos mangos a ella...



Privilegio es que ella viva de… pic.twitter.com/nS1KpUHUhW — Patrick O'Jota (Beep/Bop/Boop) (@PatrickAbrazos) January 3, 2024

@todonoticias



Celeste Cid apareció ahora después de estar durmiendo 4 años donde mataron a Cecilia y no dijo nada. pic.twitter.com/dEs7s3EMqH — ൠ 𝓡𝓪𝓯𝓪 ™ (@rafuus_) January 3, 2024

imaginate lo q les duele a los libertarios y al call center de pubers... q hacen tendencia a celeste cid x decir algo en contra del dnu...



obviamente, banco a celeste!!! mas ovarios q la CGT — Jonak Messi ⭐⭐⭐ (@Jonak10messi) January 3, 2024

Celeste Cid ? quien era ?

la peroncho/feminista/drogadicta? pic.twitter.com/P9YmTYPaLA — Quiero a Alberto, Cristina y Massa presos ya (@cordera2008) January 3, 2024

CHICOS, NO SEAN DUROS CON CELESTE CID RECUERDEN QUE EL PACO (RECONOCIDO POR ELLA) QUEMA LAS NEURONAS. ES UNA POBRE EX DROGADICTA!!! — Laura Chavez (@lauluky999) January 3, 2024

Celeste cid en contra del decreto de Milei???, la mujer perfecta. — Marto Ver 🎙️ (@MaSSiMoTalaDro) January 3, 2024

Se suspende la reforma de Estado debido a que Celeste Cid se manifestó en contra. Conste en actas . pic.twitter.com/ctEyTNZJhH — Anita (@MximaReina1) January 3, 2024

La constitucionalista Celeste Cid está enojada con el DNU y rompió los discos de Paul Mc Cartney. — Yuan Domingo Peroff (@occdux) January 3, 2024