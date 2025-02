Griselda Siciliani dejó picantes declaraciones al revelar si es celosa y si le molestaría que su actual pareja Luciano Castro esté con otra mujer.

Fue en su visita al programa Sería increíble, Olga, que conducen Nati Jota y Damián Betular, donde la actriz fue sincera al responder de manera muy directa.

"¿Nunca fuiste celosa en el amor?", le consultó la conductora. A lo que la actriz reaccionó sin vueltas: “¿Celos de qué voy a tener? ¿De qué garche con alguien?".

Nati Jota, sorprendida por la devolución de la actriz, le preguntó por su relación con Castro: "¿No te importa que garche con alguien?". Y Griselda Siciliani comentó con seguridad: "No me importa".

Y dejó en claro al instante: "No tengo una relación abierta. Lo pienso por mí, si me llegas a agarrar el teléfono o preguntar con quién me encontré o tomé un café, me parece un: 'dale, bolu..'".

Cabe recordar que Griselda Siciliani y Luciano Castro están juntos hace unos meses al tiempo de que el galán se separó de Flor Vigna tras más de dos años de novios.

En Desayuno Americano, América Tv, repasaron las recientes declaraciones de Luciano Castro sobre Griselda Siciliani. El galán habló de su presente sentimental y no escatimó elogios al referirse al vínculo con su pareja.

"Me pasaron un montón de cosas que cuando fantaseaba cómo quería estar y yo decía ‘merezco estar así’. Y me está pasando eso”, afirmó en una nota con Andy Kusnetzoff para Ubana Play.

Y completó: "Tengo a mis hijos como quiero, estoy con el amor de mi vida, que es una persona que me acompaña, y laboralmente me está yendo increíble”.

En el programa de Pamela David advirtieron que Luciano trastabilló con sus palabras cuando se refirió a Griselda como el amor de su vida. En el ciclo se preguntaron qué dirá Sabrina Rojas, la madre de los hijos del galán, al escuchar estas declaraciones.

La conductora de Pasó en América no tiene tapujos a la hora de contestarle a su ex. "El lunes Sabrina va a estar acá y responde todo...", prometió Pamela David. Todo indica que esto recién comienza.