En un local de la capital del Chaco se vivió una situación muy fuerte cuando una trabajadora estaba dentro de un local comercial. En la madrugada de este lunes, un delincuente entró de un salto por una pequeña ventana que se usa para atender a clientes, ató a la empleada y se llevó dinero y otros elementos.

Este lunes a la madrugada se registró un robo en un local ubicado por Avenida Chaco 1825 de la ciudad de Resistencia. Alrededor de las 4.30, un sujeto entró por una pequeña abertura que los locales tienen normalmente para atender sin abrir la puerta, maniató a la empleada y se llevó dinero y otros elementos.

En las imágenes, se muestra al delincuente llegando al local, entrando de repente por la ventana y maniatando a la empleada de 22 años. El ladrón la amenazó con un arma de fuego, aparentemente de fabricación casera y robó una suma aproximada de $50.000, además de latas de cerveza, un pack de leche y botellas de vodka.

Puede interesarte

Ángel Martínez, el propietario del local, comentó que “no había mucho dinero por la situación que se vive” y recordó que dos meses atrás, también hubo un robo en el local, donde se llevaron más dinero. “La situación está compleja, la economía está crítica y hay cada vez menos movimiento a la noche”, dijo y adelantó que cerrará el local durante la noche.

Destacó que la empleada no sufrió lesiones, más allá del susto de haber sido abordada por el sujeto, maniatada y amenazada con un arma de fuego. “La peleamos como siempre, no queda otra”, cerró.