Las Breñas
Chaco: un hombre intentó matar a su expajera y su hijo lo apuñaló para defenderla
La mujer fue hospitalizada, el atacante resultó herido y el hijo, que intentó salvarla, recuperó la libertad después de declarar.
Un joven de 18 años apuñaló a su padre para defender a su madre cuando este trató de asesinarla, el martes en Las Breñas, Chaco.
El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Fuerte Esperanza y Alberdi. El agresor llegó a la casa de la mujer con un arma blanca, la atacó y le produjo una herida en la cara con compromiso vascular y hemorragia interna.
Al ver lo que ocurría, el hijo intervino, logró arrebatarle el cuchillo al atacante y lo hirió con varias puñaladas en el abdomen.
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Según precisó el portal Diario Chaco, la mujer inicialmente fue trasladada a la Clínica Las Breñas y luego derivada al Sanatorio Güemes, en Resistencia, para someterse a una intervención quirúrgica.
El agresor, identificado como R.J.S., primero fue trasladado al Hospital 4 de Junio en Sáenz Peña y luego internado en el Hospital 9 de Julio de Las Breñas, bajo custodia policial.
El joven, que sufrió una lesión en la mano derecha, fue atendido en el hospital local y si bien resultó detenido de manera preventiva, más tarde obtuvo la libertad con medidas cautelares por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de Charata, a cargo del Dr. Elio Eduardo Mari.
En el lugar del hecho, la auxiliar fiscal Anahí Fernández junto al perito judicial Roque Colman secuestraron diversos elementos, entre ellos un celular Samsung, el arma blanca utilizada y la billetera del agresor.
La causa quedó en manos de la Fiscalía interviniente, que continuará con la investigación para determinar las figuras penales aplicables y el grado de responsabilidad del atacante.