Este lunes 23 de septiembre, el reconocido músico Chano Moreno Charpentier celebró su cumpleaños número 43, un día que marca un nuevo comienzo tras momentos oscuros de adicción. Al compartir su viaje de recuperación en las redes sociales, el artista transmitió un mensaje de esperanza y gratitud, afirmando: “Gracias a todos por los saludos. Por fin, después de tanto sufrimiento y dolor, me siento más vivo y feliz que nunca”.

Gracias a todos por los saludos. Por fin después de tanto sufrimiento y dolor me siento más vivo y feliz que nunca . Tengo muy presente que el amor de ustedes me sostiene y me da mucha fuerza ❤️ — CHANO (@CHANOTB) September 23, 2024

La trayectoria de Chano ha estado llena de altibajos por su lucha contra las adicciones, pero también ha contado con un fuerte respaldo familiar. Su madre, Marina Charpentier, ha sido una pieza fundamental en su proceso de recuperación, brindándole apoyo incondicional. A través de un conmovedor post en Instagram, donde compartió un video del cantante tocando la guitarra, Marina expresó su profunda conexión emocional, asegurando: “Es él, es único, mi primer hijo, un hombre de bien. Celebro este presente en que vos me cuidás a mí junto a mis otros hijos”.

El amor como motor

El mensaje de amor y apoyo maternal es un recordatorio del papel crucial que juegan las relaciones familiares en momentos de crisis. Marina, reconociendo el orgullo que su difunto esposo, Oscar, sentía por Chano, cerró su mensaje con entusiasmo: “Feliz cumple, Chanito. Te amamos hijo del alma”.

Una lucha constante

Este no es el primer año lleno de desafíos para Chano. En febrero de 2023, fue internado debido a complicaciones de salud, lo que llevó a su madre a compartir con la prensa los detalles de su estado crítico. “Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas… no puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos”, explicó angustiada en aquel entonces.

Sin embargo, a medida que la situación mejoraba, Chano pudo salir del hospital y comunicarse con sus seguidores. “Hola amigos y amigas: Espero que estén bien y felices. Quiero contarles que ya estoy absolutamente recuperado gracias al sanatorio Otamendi y listo para seguir disfrutando de la vida”, expresó aliviado.

Un regreso triunfal

El maravilloso regreso a los escenarios este año fue un hito muy esperado por sus fans. Con entradas agotadas y una multitud ansiosa por verlo, Chano se reconectó con su esencia artística. No solo celebró su música, sino también la conexión con aquellos que lo apoyan en cada paso de su carrera.

En sus propias palabras: “Vamos a dejar el alma en cada canción y el corazón en cada escenario. ¡Arriba corazones nostálgicos del piberío biónico!”. Estas palabras resonaron entre los millones que lo siguen y que celebran su regreso a la música.